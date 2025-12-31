Χειροπέδες σε 41χρονο για εκβίαση στην Πάτρα, η απειλή με όπλο

Στην ταυτοποίηση και σύλληψη άνδρα στην Πάτρα, για εκβίαση προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Πρόκειται για 41χρονο – ρομά – ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία με ένα ακόμα άτομο τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθει, με την χρήση πιστολιού απείλησαν άνδρα, προκειμένου να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ το οποίο προέκυψε από μηνιαίο τόκο, 300 ευρώ που είχε δανειστεί ο καταγγέλλων από τους κατηγορούμενους το περασμένο καλοκαίρι.

Από την Ασφάλεια Πατρών, σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ ο 41χρονος συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

