Χειροτονήθηκε Επίσκοπος Επιδαύρου ο Νικόδημος Φαρμάκης

Με τη δέουσα λαμπρότητα τελέσθηκε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, αρχιερατικό συλλείτουργο και η εις Επίσκοπον Επιδαύρου χειροτονία του Γενικού Διευθυντή της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Νικοδήμου Φαρμάκη στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Στον Όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας κ. Εφραίμ και στην πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του κ. Εφραίμ συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες, Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, Ιλίου κ. Αθηναγόρας, Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, Λαρίσης κ. Ιερώνυμος, Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, Αιτωλίας κ. Δαμασκηνός και ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος.

Στον χειροτονητήριο λόγο του ο καταγόμενος από την Ματαράγκα Επίσκοπος Επιδαύρου αναφέρθηκε στον πρώτου πνευματικό στην Αθήνα, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου κ. Ευσέβιο, ο οποίος έδωσε προσανατολισμός στις νεανικές του ανησυχίες στρέφοντάς τον στον Χριστό.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Δρ Νικόδημος Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΕΚΥ0) τα τελευταία δεκαπέντε συναπτά έτη υπηρετεί το ποιμαντορικό και φιλανθρωπικό έργο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου Β’ δραστηριοποιούμενος ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.

Από το 2010 μέχρι το 2019 εργάστηκε ως εφημέριος της ενορίας του Αγίου Αθανασίου Θησείου. Παράλληλα του ανατέθηκε η Διεύθυνση του Ιδρύματος «Μαρία Κόκκορη για άτομα με σύνδρομο Down και νοητική στέρηση» και από το 2014 του Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Ευποιίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το 2019, μετά τον διορισμό του στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΚΥΟ, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος Β’ του ανέθεσε και την Επιτροπεία της επί μακρόν σχολάζουσας Ιεράς Μονής «Άξιον εστί» στο Βαρνάβα Αττικής.

Το 2023 ανέλαβε την σύσταση και λειτουργία του ΚΔΗΦ «Νικόδημος Γραικός» που εξυπηρετεί οικογένειες των Αθηνών. Η θητεία του στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ε.Κ.Υ.Ο. έχει ανανεωθεί τρεις φορές.

Η πορεία του μέχρι τη συνάντηση του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Β’ υπήρξε εξ απαλών ονύχων αποκλειστικά εκκλησιαστική.

Γεννήθηκε στη Μελβούρνη Αυστραλίας το 1971 από Έλληνες μετανάστες, με πατρικές ρίζες από τη Ματαράγκα Μεσολογγίου και μητρικές ρίζες του γένους Μακράκη από την Κρητηνία της Ρόδου.

