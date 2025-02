Χιονοστιβάδα στο Όρεγκον «σκότωσε» δύο σκιέρ ΒΙΝΤΕΟ

Δύο σκιέρ καταπλακώθηκαν από μία χιονοστιβάδα και βρήκαν τραγικό θάνατο στα όρη Cascade του Όρεγκον.

Όπως αναφέρεται στο CNN , το γραφείο του σερίφη της κομητείας Deschutes ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η μονάδα έρευνας και διάσωσης ανέσυρε δύο πτώματα κοντά στην κορυφή Broken Top την Τρίτη.

The latest on the Central Oregon avalanche.

More: https://t.co/GOGCndjpli@KOINNews #ORwx #Oregon pic.twitter.com/TfFXvsKfaI

— ͏Josh Cozart (@JoshCozartWx) February 19, 2025