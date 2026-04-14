Χίος: Ρουκέτα χτύπησε 32χρονη στη γνάθο την Ανάσταση – Εχασε δόντια και μεταφέρθηκε στην Αθήνα

Σοκ προκαλεί στη Χίο ο τραυματισμός 32χρονης γυναίκας το βράδυ της Ανάστασης, όταν ρουκέτα τη χτύπησε στη γνάθο κατά τη διάρκεια του ρουκετοπόλεμου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η γυναίκα υπέστη σοβαρό τραύμα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει κάποια δόντια από τη σφοδρότητα του χτυπήματος.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια ήδη φορτισμένη εικόνα γύρω από το φετινό έθιμο στη Χίο, καθώς είχε προηγηθεί και άλλο σοβαρό συμβάν με τραυματισμούς λίγο πριν από την Ανάσταση. Ετσι, ένα έθιμο που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για το εντυπωσιακό του θέαμα, βρέθηκε ξανά στη σκιά των κινδύνων που το συνοδεύουν.

Χίος: Συλλήψεις και τραυματισμοί από τις ρουκέτες στον Βροντάδο

Στην Αθήνα η 32χρονη μετά το χτύπημα στη γνάθο

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά τον τραυματισμό της, δεν έγινε αεροδιακομιδή. Η 32χρονη αναχώρησε από τη Χίο αεροπορικώς με πτήση της γραμμής, προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση του τραύματος.

Χίος: «Κλείδωσε» ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο παρά την ένταση και τους τραυματισμούς

Η εξέλιξη αυτή δείχνει και τη σοβαρότητα του τραυματισμού, καθώς το χτύπημα δεν περιορίστηκε σε ένα ελαφρύ περιστατικό, αλλά προκάλεσε βλάβη στο πρόσωπο και ανάγκη μεταφοράς εκτός νησιού.

Νέος τραυματισμός μετά τα εγκαύματα τεσσάρων ατόμων

Πριν από τον ρουκετοπόλεμο της Ανάστασης, είχαν ήδη καταγραφεί τέσσερις τραυματισμοί στη Χίο ύστερα από έκρηξη, με τους τραυματίες να φέρουν εγκαύματα έως και δευτέρου βαθμού. Το γεγονός αυτό είχε βάλει στον «αέρα» μέχρι και την τελευταία στιγμή τη διεξαγωγή του εθίμου στο Βροντάδο, όμως τελικά ο ρουκετοπόλεμος πραγματοποιήθηκε κανονικά το βράδυ της Ανάστασης.

Στη σκιά των τραυματισμών ο φετινός ρουκετοπόλεμος

Ο τραυματισμός της 32χρονης επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση γύρω από τα μέτρα ασφαλείας και τα όρια ενός εθίμου που, αν και βαθιά συνδεδεμένο με την πασχαλινή ταυτότητα της Χίου, συνεχίζει να συνοδεύεται από υψηλό ρίσκο.

Το νέο αυτό περιστατικό δεν αφήνει περιθώρια για χαλαρή αντιμετώπιση. Αντίθετα, επαναφέρει στο επίκεντρο το ερώτημα αν μπορούν να συνυπάρξουν το εντυπωσιακό θέαμα και η ασφάλεια, όταν κάθε χρόνο το έθιμο απειλεί να αφήσει πίσω του τραυματίες. Στη Χίο, ο φετινός ρουκετοπόλεμος δεν συζητιέται μόνο για τις εικόνες που χάρισε στον ουρανό του Βροντάδου, αλλά και για το βαρύ αποτύπωμα που άφησε στο έδαφος.

