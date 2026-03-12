Χριστίνα Κοντοβά: Συγκλονίζει για την υιοθεσία της κόρης της από την Ουγκάντα και τις δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες

Η γνωστή δημιουργός βρέθηκε καλεσμένη την Πέμπτη στην τηλεοπτική εκπομπή Super Κατερίνα, όπου μίλησε για τη μητρότητα, τις δυσκολίες της υιοθεσίας και την καθημερινότητα με την κόρη της, την οποία μεγαλώνει μόνη της.

12 Μαρ. 2026 17:24
Pelop News

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η σχεδιάστρια μόδας Χριστίνα Κοντοβά, μιλώντας ανοιχτά για την απόφασή της να υιοθετήσει την κόρη της από την Ουγκάντα, αλλά και για τις δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες που είχε στο παρελθόν.

Η γνωστή δημιουργός βρέθηκε καλεσμένη την Πέμπτη στην τηλεοπτική εκπομπή Super Κατερίνα, όπου μίλησε για τη μητρότητα, τις δυσκολίες της υιοθεσίας και την καθημερινότητα με την κόρη της, την οποία μεγαλώνει μόνη της.

«Η υιοθεσία είναι τρόπος ζωής»

Η Χριστίνα Κοντοβά εξήγησε ότι η απόφαση να γίνει μητέρα μέσω υιοθεσίας ήταν κάτι που την συγκινούσε βαθιά και αποτελούσε συνειδητή επιλογή ζωής.

«Δεν βοήθησα κάποιο παιδί, πραγματοποίησα το δικό μου όνειρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η υιοθεσία για εκείνη αποτελεί τρόπο ζωής και μια στάση απέναντι στον κόσμο και στους ανθρώπους γύρω της.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι στο παρελθόν είχε βιώσει δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες, εμπειρία που επηρέασε βαθιά την απόφασή της να ακολουθήσει τον δρόμο της υιοθεσίας.

Το ταξίδι των 13 μηνών στην Ουγκάντα

Η σχεδιάστρια μόδας περιέγραψε και τη μακρά διαδικασία της υιοθεσίας, αποκαλύπτοντας ότι έζησε συνολικά 13 μήνες στην Ουγκάντα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η κόρη της, Έιντα, ήταν περίπου 3,5 ετών όταν την πήρε μαζί της, ενώ τη γνώρισε όταν ήταν περίπου δύο ετών. Όπως ανέφερε, η περίοδος αυτή συνέπεσε με την πανδημία, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά και την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια τόνισε ότι δεν σκέφτηκε ποτέ τι θα στερηθεί για να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

Οι σκέψεις για τον ρατσισμό και τη ζωή στην Αθήνα

Η Χριστίνα Κοντοβά αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί διαφορετικής καταγωγής στην ελληνική κοινωνία.

Όπως είπε, μέχρι σήμερα δεν έχουν βιώσει έντονες ρατσιστικές συμπεριφορές, κάτι που αποδίδει και στο γεγονός ότι ζουν στο κέντρο της Αθήνας, όπου το περιβάλλον είναι πιο πολυπολιτισμικό.

«Η μαμά είναι αυτή που μεγαλώνει το παιδί»

Μιλώντας για τη σχέση με την κόρη της, η ίδια εξήγησε ότι από την αρχή της έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για το γεγονός ότι δεν είναι η βιολογική της μητέρα.

«Δεν είμαι η μαμά που σε γέννησε, αλλά είμαι η μαμά σου. Η μαμά είναι αυτή που μεγαλώνει το παιδί», ανέφερε.

Η σχεδιάστρια αποκάλυψε επίσης ότι η ψυχοθεραπεία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσωπική της διαδρομή, τονίζοντας πως αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο αυτογνωσίας, ειδικά για όσους σκέφτονται να γίνουν γονείς.

Κλείνοντας, η Χριστίνα Κοντοβά υπογράμμισε ότι μεγαλώνει την κόρη της μόνη της, χαρακτηρίζοντας την οικογένειά τους ως «μονογονεϊκή στο 100%».

