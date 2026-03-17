Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου» ΒΙΝΤΕΟ

Η δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά επαναφέρει με οξύ τρόπο στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη βία που αναπτύσσεται γύρω από τον οπαδικό χώρο, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να δηλώνει από τη Θεσσαλονίκη ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου. Όπως ξεκαθάρισε, η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται και δεν έχουν δοθεί ακόμη όλα τα οριστικά συμπεράσματα, ωστόσο η εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα οδηγεί την Αστυνομία σε αυτή την κατεύθυνση.

Από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο υπουργός συνέδεσε τη συγκεκριμένη υπόθεση με ένα ευρύτερο πλέγμα εγκληματικών ομάδων που, όπως είπε, συνεχίζουν να κινούνται έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας παλιές δομές οργανωμένων οπαδών. Με εντολή του εποπτεύοντος εισαγγελέα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη ανοίγει εκ νέου σχετικό φάκελο, προκειμένου να ερευνηθεί η δράση ομάδων που φέρονται να στρατολογούν ακόμη και ανήλικους για παράνομες δραστηριότητες, όπως διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και άλλες έκνομες πράξεις.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι οι αθλητικοί χώροι έχουν πλέον καθαρίσει από τέτοια φαινόμενα σε σημαντικό βαθμό, όμως οι συγκεκριμένες ομάδες επιχειρούν να επιβιώσουν και να συνεχίσουν τη δράση τους εκτός γηπέδων, διατηρώντας ως βασικό τους χαρακτηριστικό τη βία. Όπως είπε, πρόκειται για σχήματα που λειτουργούν ως βραχίονες ή ομάδες κρούσης του οργανωμένου εγκλήματος και επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον μανδύα των παλιών συνδέσμων.

Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε ότι επίκεινται και νέες παρεμβάσεις στον υφιστάμενο αθλητικό νόμο, με στόχο να τιμωρούνται αυστηρότερα όσοι ενήλικοι στρατολογούν ανήλικους και πολύ νεαρά άτομα για να τα χρησιμοποιήσουν σε εγκληματικές ενέργειες. Η κατεύθυνση αυτή, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, εντάσσεται στην προσπάθεια να χτυπηθούν όχι μόνο μεμονωμένα περιστατικά βίας αλλά και οι δομές που τα παράγουν και τα τροφοδοτούν.

Αναφερόμενος ειδικά στην υπόθεση της Καλαμαριάς, ο υπουργός σημείωσε ότι το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση συνεχίζει να συνεπικουρεί το έργο της ανάκρισης, ενώ παράλληλα διενεργούνται αυτοτελείς έρευνες για την πλήρη διαλεύκανσή της. Επέμεινε, πάντως, ότι η Αστυνομία δεν είναι ακόμη σε θέση να παρουσιάσει πλήρη εικόνα, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε και απολογιστικά στοιχεία για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας στη Θεσσαλονίκη μετά την εφαρμογή του νέου αθλητικού νόμου από τον Φεβρουάριο του 2024 έως σήμερα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχουν πραγματοποιηθεί 1.593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις και έχουν κατηγορηθεί 196 άτομα, εκ των οποίων 13 έχουν προφυλακιστεί. Παράλληλα, όπως είπε, εξαρθρώθηκαν τρεις εγκληματικές οργανώσεις, δύο από τις οποίες σχετίζονταν με διακίνηση ναρκωτικών και μία με επιθέσεις σε βάρος φιλάθλων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



