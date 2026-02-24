Δ. Ελλάδα: Μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες στο επίκεντρο δράσης 23 εκ. ευρώ

Ποιους αφορά η ενίσχυση με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας.

24 Φεβ. 2026 18:35
Pelop News

Μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων, θα στηριχθούν με συνολικά 23 εκατομμύρια ευρώ, μέσω της δράσης με γενικό τίτλο «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας».

Πρόκειται για τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Στο πλαίσιο αυτό εκδοθήκαν αντίστοιχες προσκλήσεις για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 1.3: «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων (ΕΤΠΑ)» του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Οι δράσεις εστιάζουν στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, την προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα, χρηματοδοτούνται:

-Μικρές Επενδύσεις με €18 εκατ., επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από €5.000 έως €40.000

-Μεσαίες Επενδύσεις με €3 εκατ., επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από €40.001 έως €120.000

-Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων με €2 εκατ., επιδότηση 50% και προϋπολογισμό ανά επένδυση από €5.000 έως €10.000

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν στις 20 Μαρτίου.

