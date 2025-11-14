Δαμασκός: Δέχτηκε πυραύλους, αναφορές για νεκρούς και τραυματίες, ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τρεις πύραυλοι φέρεται να έπληξαν απόψε γειτονιά στη Δαμασκό, με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν συριακά μέσα ενημέρωσης ένας από τους πυραύλους έπληξε πολυκατοικία στη γειτονιά Αλ-Μαζέχ, με μαρτυρίες να αναφέρουν ότι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

🚨 Damascus:

Several injuries and casualties have been reported after explosions occurred in the Mezzeh 86 area in the capital, Damascus. pic.twitter.com/k1J12337KE — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) November 14, 2025

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ισραηλινή αεροπορική επίθεση.

🚨JUST IN: Explosion in the Al-Mazzeh neighborhood in Damascus: suspected assassination. An explosion was heard a short time ago in an apartment on the third floor of a building near the Fadi supermarket in the Ein al-Khrom district in the Al-Mazzeh 86 neighborhood in Damascus,… pic.twitter.com/ONSjN8SjLR — Raylan Givens (@JewishWarrior13) November 14, 2025

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, μια γυναίκα τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ λίγο πριν υπήρξαν αναφορές ότι ακούστηκε μια έκρηξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα.

