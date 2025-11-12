ΔΕΕΠ: Η Μαργαρίτα Καπνίση στο πλευρό με τον Αντώνη Κουνάβη

Η Μαργαρίτα Καπνίση είναι απόφοιτος του Δημοκρίτειου ΑΕΙ Θράκης,  δικηγόρος και έθεσε  υποψηφιότητα για το ΔΣ

12 Νοέ. 2025 17:48
Pelop News

Η Μαργαρίτα Καπνίση, απόφοιτος του Δημοκρίτειου ΑΕΙ Θράκης,  δικηγόρος,   τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη για τις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Σε σχετική δήλωσή της η κυρία Μαργαρίτα Καπνίση αναφέρει τα εξής: «Δηλώνω την αμέριστη στήριξή μου στον Αντώνη Κουνάβη για η θέση του προέδρου της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας. Με αίσθημα ευθύνης και βαθιάς πίστης στις αρχές και στις αξίες μου αποφάσισα να θέσω την υποψηφιότητα μου . Η απόφαση μου αυτή πηγάζει καθαρά από την διάθεση μου να συμβάλλω ενεργά στην ανανέωση τη διαφάνεια και τη συλλογικότητα που έχει ανάγκη η κοινωνία μας και οι πολίτες. Πιστεύω σε μια πολιτική ρεαλιστική,  ανοιχτή στην κοινωνία, που ακούει και προτείνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, που εμπνέει, ενώνει τις γενιές και δίνει χώρο στη νέα σκέψη, στη συμμετοχή, και δημιουργεί ευκαιρίες για όλους, με προτάσεις που απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας. Με σεβασμό στις απόψεις όλων και με προσήλωση στις δημοκρατικές αξίες.

Με την υποψηφιότητα μου ζητώ τη στήριξη σας για να συνεχίσουμε μαζί αυτήν την προσπάθεια, με ενότητα και πίστη στις αξίες που μας εκφράζουν.

Ο Αντώνης Κουνάβης είναι ένας άνθρωπος με ήθος, συνέπεια και πολυετή προσφορά στην παράταξη και στην κοινωνία της Αχαΐας. Διακρίνεται για την ενωτική του διάθεση, την οργανωτική του ικανότητα και την αποφασιστικότητά του να φέρει τη Νέα Δημοκρατία ακόμη πιο κοντά στους πολίτες.
Με τον Αντώνη Κουνάβη στο τιμόνι της ΔΕΕΠ, η Αχαΐα θα συνεχίσει να προοδεύει με ενότητα, σχέδιο και πίστη στο κοινό μας όραμα για την πόλη της Πάτρας και για μια Ελλάδα δυνατή, σύγχρονη και ανοιχτή σε όλους μας».

