ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η νέα σύνθεση της διοίκησης, σταυροδοσία

Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τα πρόσωπα που συνθέτουν τη νέα διοίκηση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

26 Νοέ. 2025 9:09
Pelop News

Η νέα σύνθεση της διοίκησης της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, όπως προέκυψε από τις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 23/11/2025, με τον Μάκη Κατσιγιάννη να αναδεικνύεται νέος πρόεδρος, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο Αντώνη Κουνάβη.

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ Αχαΐας: Θρίλερ για γερά νεύρα, ολονύχτια καταμέτρηση για την ΔΕΕΠ, ποιος εκλέγεται

Η ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

