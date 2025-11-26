ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η νέα σύνθεση της διοίκησης, σταυροδοσία

Η νέα σύνθεση της διοίκησης της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, όπως προέκυψε από τις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 23/11/2025, με τον Μάκη Κατσιγιάννη να αναδεικνύεται νέος πρόεδρος, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο Αντώνη Κουνάβη.

Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ Αχαΐας: Θρίλερ για γερά νεύρα, ολονύχτια καταμέτρηση για την ΔΕΕΠ, ποιος εκλέγεται

Η ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

