ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η νέα σύνθεση της διοίκησης, σταυροδοσία
Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας για τα πρόσωπα που συνθέτουν τη νέα διοίκηση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.
Η νέα σύνθεση της διοίκησης της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, όπως προέκυψε από τις εσωκομματικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 23/11/2025, με τον Μάκη Κατσιγιάννη να αναδεικνύεται νέος πρόεδρος, αφήνοντας δεύτερο τον απερχόμενο Αντώνη Κουνάβη.
Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ Αχαΐας: Θρίλερ για γερά νεύρα, ολονύχτια καταμέτρηση για την ΔΕΕΠ, ποιος εκλέγεται
Η ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News