Δεμένικα: Άμεση παρέμβαση καθαρισμού στον ποταμό Ξηροπόταμο

03 Οκτ. 2025 22:37
Με ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook ο πρόεδρος της Κοινότητας Σαραβαλίου ενημέρωσε για ότι συνέβη σήμερα (3/10/2025) στον ποταμό Ξυροπόταμο στα Δεμένικα με την υπερχείλιση στο ύψος του οδού Δημοκρατίας και την άμεση επέμβαση της Πολιτικής Προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η ανάρτηση του:

«Σήμερα πρωινές ώρες, ύστερα από την έντονη βροχόπτωση, ο ποταμός Ξηροπόταμος στα Δεμένικα παρουσίασε υπερχείλιση στο σημείο πριν την οδό Δημοκρατίας, καθώς είχε φράξει με φερτά υλικά, σκουπίδια, καλάμια και ξύλα.

Η Κοινότητα Σαραβαλίου ενημέρωσε άμεσα την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία ανταποκρίθηκε στέλνοντας εκσκαφέα για καθαρισμό.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την άμεση παρέμβαση.

Να υπενθυμίσουμε ότι στα μέσα Μαρτίου, μετά από αίτημα της Κοινότητάς μας, είχε γίνει προληπτικός καθαρισμός του Ξηροπόταμου, ενέργεια που απέτρεψε πολύ χειρότερες καταστάσεις.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα Δεμένικα βρίσκονται σε χαμηλότερη στάθμη, αφού η οδός Δημοκρατίας (περιφερειακή οδός) είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως ο κίνδυνος πλημμύρας είναι διαρκής και σοβαρός.

Αναμένουμε επίσης τον καθαρισμό του λαγκαδιού Πρεβετιάνας – Παραδεισίου που διέρχεται μέσα από το Σαραβάλι, για τον οποίο έχουμε ήδη καταθέσει σχετικά αιτήματα»
