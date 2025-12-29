«Δεν άντεχα να βλέπω ανθρώπους να σκοτώνονται»: Τι λέει ο ήρωας της επίθεσης στο Μπόνταϊ

Η μάχη σώμα με σώμα που έδωσε με έναν από τους δράστες της πολύνεκρης επίθεσης στην παραλία Bondi Beach συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ο Άχμεντ αλ Άχμεντ, ιδιοκτήτης καταστήματος από τη Συρία, τραυματίστηκε σοβαρά, όμως κατάφερε, με κίνδυνο της ζωής του, να αφαιρέσει το όπλο από έναν από τους επιτιθέμενους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωση δεκάδων ανθρώπων.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου στη διάσημη παραλία του Σίδνεϊ, όταν πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους, σκοτώνοντας 15 άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες. Ο πατέρας, Ινδός υπήκοος, έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας, ενώ ο 24χρονος γιος του, γεννημένος στην Αυστραλία, παραμένει υπό κράτηση.

Αφού ανάρρωσε από τα τραύματά του, ο Άχμεντ μίλησε στο CBS News για τη στιγμή που πήρε την απόφαση να επέμβει. «Τον κρατούσα με το δεξί μου χέρι και του φώναζα να αφήσει το όπλο και να σταματήσει», περιέγραψε, προσθέτοντας ότι, παρά τους πυροβολισμούς που δέχτηκε, στόχος του ήταν μόνο να αποτρέψει τη συνέχιση της επίθεσης. «Οι πράξεις μου έσωσαν πολλούς ανθρώπους, αλλά εξακολουθώ να λυπάμαι βαθιά για όσους χάθηκαν», ανέφερε.

Ο ίδιος μίλησε και για το ένστικτο που τον οδήγησε να δράσει, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να αντέξει την εικόνα ανθρώπων να σκοτώνονται μπροστά του. «Δεν θέλω να βλέπω αίμα, να ακούω πυροβολισμούς, να βλέπω ανθρώπους να ουρλιάζουν και να ζητούν βοήθεια. Αυτό μου ζήτησε η ψυχή μου να κάνω», είπε χαρακτηριστικά.

Αιτήματα για έρευνα σχετικά με τον αντισημιτισμό

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης απευθύνουν έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι για τη σύσταση ομοσπονδιακής επιτροπής που θα διερευνήσει τη «ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού» στη χώρα. Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα και χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως αντισημιτική.

Σε επιστολή τους, 17 οικογένειες ζητούν τη σύσταση Βασιλικής Επιτροπής της Κοινοπολιτείας, με αντικείμενο τόσο την έξαρση του αντισημιτισμού όσο και ενδεχόμενες παραλείψεις των υπηρεσιών πληροφοριών πριν από την επίθεση. Όπως αναφέρουν, οι μέχρι στιγμής κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν επαρκούν και απαιτούνται απαντήσεις και λογοδοσία.

Οι αυστραλιανές αρχές έχουν ήδη συστήσει ανεξάρτητη επιτροπή για να εξετάσει τον τρόπο δράσης της αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και το κατά πόσο θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί πρόσθετα μέτρα για την αποτροπή της επίθεσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος.

Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι η επιτροπή θα καταθέσει το πόρισμά της τον Απρίλιο, ενώ το κοινοβούλιο θα εξετάσει σχετική νομοθεσία το συντομότερο δυνατό μέσα στο επόμενο έτος, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να περιμένει χρόνια για ουσιαστικές απαντήσεις.

