«Δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….», σπαρακτική η μαντινάδα πατέρα του 19χρονου στρατιώτη

Πραγματικά με σπαρακτική μαντινάδα, ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Ρόδο, ανήρτησε το κηδειόσημο του γιου του. Ο νεαρός στρατιώτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης στο πεδίο βολής σε στρατιωτική μονάδα, όταν εξερράγη χειροβομβίδα.

Ένοπλες Δυνάμεις: Τριήμερο πένθος για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ σε πεδίο βολής στη Ρόδο

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλα δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»

