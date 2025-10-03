Διαγραφές φοιτητών: Τι ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Μια νέα Υπουργική Απόφαση, που ρυθμίζει διαδικαστικά θέματα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 4957/2022 για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα πρώτου κύκλου, υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.

Τι προβλέπει η απόφαση

Η Υπουργική Απόφαση καθορίζει, μεταξύ άλλων:

Την ανώτατη διάρκεια φοίτησης για φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και για όσους έχουν εισαχθεί σε προηγούμενα έτη.

Τον τρόπο υπολογισμού της διάρκειας σε ακαδημαϊκά έτη και τις συνέπειες σε περίπτωση υπέρβασής της.

Τη δυνατότητα παράτασης φοίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με πρόσθετα δύο ή τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα ανά περίπτωση.

Τη δυνατότητα έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που έχουν έως και δύο μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τη διαδικασία διαγραφής και την επιλογή άσκησης αίτησης θεραπείας.

Εξαιρέσεις για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 50%.

Τα αρμόδια όργανα εποπτείας για την ορθή εφαρμογή της απόφασης.

Παράλληλα, έχει αποσταλεί σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγκύκλιος με διευκρινιστικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε: «Η απόφαση αυτή στέλνει σαφές μήνυμα για το μέλλον των πανεπιστημίων και των φοιτητών μας. Στοχεύουμε σε ιδρύματα με ξεκάθαρους κανόνες, αξιόπιστα πτυχία και στήριξη σε όσους προσπαθούν. Κλείνουμε χρόνια κενά που αδικούσαν φοιτητές και πανεπιστήμια, δείχνοντας ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τις δυσκολίες και στέκεται δίπλα στον φοιτητή».

Ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου πρόσθεσε:«Με τη νέα ρύθμιση δημιουργούμε ένα δίκαιο και διαφανές πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Διασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία των ιδρυμάτων και παρέχουμε δίκαιες ευκαιρίες σε όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Βάζουμε τέλος σε παθογένειες δεκαετιών και ενισχύουμε την ποιότητα και το κύρος των πτυχίων, με έμφαση στον φοιτητή και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας».

