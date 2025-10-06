Δημογλίδου για διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα: Ο δράστης πιθανόν ανήλικος

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και συλλέγει μαρτυρίες για τη σύντομη συζήτηση που προηγήθηκε πριν την επίθεση.

06 Οκτ. 2025 10:31
Pelop News

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ της Φοινικούντας. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως ο δράστης ενδέχεται να είναι ανήλικος. Παράλληλα, μεταφέρθηκε η συνομιλία που είχε ο δράστης με τον 70χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν τον πυροβολήσει.

Η κυρία Δημογλίδου τόνισε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες που να δείχνουν παρελθόν διαμάχης ανάμεσα στον δράστη και τα θύματα. Υπενθύμισε μάλιστα περιστατικό πριν από περίπου έναν μήνα, όταν ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί επίθεση με αεροβόλο, χωρίς όμως να υπάρξει αναφορά απειλής ή σοβαρού τραυματισμού.


Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν νεαρό άτομο να πυροβολεί πρώτα τον ιδιοκτήτη και κατόπιν τον επιστάτη του κάμπινγκ, περίπου 60 ετών. Η διαφυγή του δράστη φαίνεται να έγινε με μηχανή, ενώ η περιοχή δεν προσφέρει εύκολα οπτικό υλικό για την αστυνομία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η σύντομη συζήτηση που προηγήθηκε αφορούσε το αίτημα του δράστη να μείνει στο κάμπινγκ, με τον ιδιοκτήτη να αρνείται λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας. Παρά το γεγονός αυτό, η αστυνομία εξετάζει αν υπήρχαν και άλλοι λόγοι πίσω από το έγκλημα.

Η διπλή δολοφονία σημειώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν νεκροί στη ρεσεψιόν από αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν σε κλήση περιοίκων. Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε πιθανολογείται ότι ήταν καραμπίνα.

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις έρευνες και συγκεντρώνει μαρτυρίες προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη.

 
