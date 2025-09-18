Δημοσκόπηση Pulse: Σαφές προβάδισμα στη ΝΔ, η διαφορά από το δεύτερο κόμμα, πώς βλέπουν οι πολιτες τα σενάρια για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σαφές προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ. Η μέτρηση, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 14-16 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 1.129 πολιτών, δείχνει τη διαφορά των δύο κομμάτων να σταθεροποιείται στις 15 ποσοστιαίες μονάδες.

Ρεκόρ δυσπιστίας: Το 61% των Ελλήνων γυρνά την πλάτη στα πολιτικά κόμματα

Η ΝΔ συγκεντρώνει 29%, λίγες ημέρες μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ το ΠΑΣΟΚ φτάνει το 14%.

Οι τάσεις στα υπόλοιπα κόμματα

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με ποσοστά πάνω από το 10%, ενώ ακολουθούν Ελληνική Λύση, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από το όριο του 3% καταγράφονται επίσης το ΜέΡΑ 25 και η Φωνή Λογικής, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κομμάτων που μπαίνουν στη Βουλή σε οκτώ.

Το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα

Η συζήτηση γύρω από την ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει ενδιαφέρον. Το 20% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα το στήριζε ή θα το εξέταζε θετικά, το 12% κρατά ουδέτερη στάση, ενώ το 58% απορρίπτει το ενδεχόμενο να το ψηφίσει.

Αντιδράσεις για τα μέτρα της ΔΕΘ

Οι απόψεις για τα μέτρα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μοιρασμένες: το 44% τα θεωρεί στη σωστή κατεύθυνση, έναντι 45% που τα χαρακτηρίζει λανθασμένα.

Η εικόνα των αρχηγών

Οι εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ – Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα – αξιολογούνται αρνητικά από την πλειονότητα.

Tο ζήτημα της κεντροαριστεράς

Παράλληλα, το ερώτημα για τον ποιος εκφράζει καλύτερα την κεντροαριστερά αναδεικνύει πρώτο τον Αλέξη Τσίπρα συνολικά, αν και στους κεντρώους προηγείται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στους καθαρά κεντροαριστερούς ψηφοφόρους, ο Τσίπρας διατηρεί το προβάδισμα.

