Δολοφονία ισοβίτη στον Δομοκό: «Τυφλό» σημείο, τρεις σφαίρες στο κεφάλι και κρίσιμα ερωτήματα

Νέα στοιχεία και αντιφάσεις εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία του 44χρονου ισοβίτη μέσα στις φυλακές Δομοκού. Το «τυφλό» σημείο χωρίς κάμερες, η ιατροδικαστική έκθεση και τα αποτελέσματα της βαλλιστικής έρευνας δημιουργούν ερωτήματα για τις συνθήκες της ανθρωποκτονίας.

21 Φεβ. 2026 11:24
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία του 44χρονου Έλληνα ισοβίτη, που σημειώθηκε το απόγευμα της 15ης Φεβρουαρίου στις φυλακές Δομοκού, με τις Αρχές να εξετάζουν κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο βασικών κατηγορουμένων.

Μετά από πολύωρες απολογίες, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο αρχιφύλακας των φυλακών και ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Το «τυφλό» σημείο και το βίντεο

Η ανθρωποκτονία σημειώθηκε σε χώρο που δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας, γεγονός που έχει χαρακτηριστεί κομβικό για την εξέλιξη της έρευνας. Το ότι το θύμα φέρεται να κλήθηκε σε συγκεκριμένο γραφείο, όπου δεν υπήρχε καταγραφή εικόνας, προκαλεί πρόσθετα ερωτήματα για τον τρόπο και τις συνθήκες υπό τις οποίες οδηγήθηκε εκεί.

Από το διαθέσιμο οπτικό υλικό προκύπτει ότι ο 44χρονος εξήλθε από το κελί του φορώντας σορτσάκι και μπλούζα, χωρίς να διακρίνεται να κρατά αντικείμενο ή να εμφανίζει συμπεριφορά που να παραπέμπει σε οπλισμό.

Ιατροδικαστικά ευρήματα και βαλλιστική

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ο 38χρονος βαρυποινίτης παρενέβη για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα, ακινητοποιώντας τον ισοβίτη. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το θύμα δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο κεφάλι, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο οι πυροβολισμοί να ήταν άμεσοι, χωρίς να έχει προηγηθεί συμπλοκή.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, καθώς στο όπλο δεν εντοπίστηκαν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του 38χρονου.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι το περιστατικό συνέβη παρουσία γνωστού βαρυποινίτη, ωστόσο το συγκεκριμένο στοιχείο επανεξετάζεται, καθώς διερευνάται εάν αποχώρησε πριν την ανθρωποκτονία.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν λάβει γενετικό υλικό και από άλλον βαρυποινίτη, έπειτα από μαρτυρίες που τον συνδέουν με την υπόθεση.

Στο τραπέζι των ερευνών παραμένει και το ενδεχόμενο οργανωμένης ενέργειας ή «συμβολαίου θανάτου», με την προανάκριση να συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της δολοφονίας.

