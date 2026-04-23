Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Έβλεπε μπάσκετ με τον πατέρα του και λίγη ώρα μετά βρέθηκε νεκρός στο πάρκο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία του 25χρονου γιου ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και έχει γεμίσει ερωτήματα τους αστυνομικούς που την χειρίζονται.

Το βάρος της έρευνας έχει πέσει πλέον στην προσπάθεια να ξετυλιχθεί το νήμα των τελευταίων κινήσεων του νεαρού, αλλά και να χαρτογραφηθεί τι ακριβώς συνέβη μέσα και γύρω από το άλσος, σε μια περιοχή που δυσκολεύει αντικειμενικά τη δουλειά των Αρχών, καθώς πρόκειται για μεγάλη έκταση χωρίς επαρκή κάλυψη από κάμερες ασφαλείας.

«Φύλλο και φτερό» η περιοχή

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών κινούνται σε πολλά επίπεδα, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στους δράστες ή να αποκαλύψει το κίνητρο της επίθεσης. Στο μικροσκόπιο έχει μπει βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα λαμβάνονται καταθέσεις από ανθρώπους που κινούνταν κοντά στο πάρκο ή μένουν στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είδαν ύποπτες κινήσεις ή πρόσωπα.

Η έρευνα επεκτείνεται και στις επικοινωνίες του 25χρονου, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν είχε προηγηθεί κάποια επαφή, αν είχε κανονίσει συνάντηση ή αν υπήρξε οτιδήποτε στις τελευταίες του συνομιλίες που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο.

Όπως επισημαίνεται από αστυνομικές πηγές, από κάπου μπήκε ή βγήκε ο δράστης ή οι δράστες, και αυτό ακριβώς προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν οι ερευνητές, αναζητώντας διαδρομές προσέγγισης και διαφυγής.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Μέχρι στιγμής όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, χωρίς οι Αρχές να έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών που ασχολούνται με την υπόθεση στρέφονται και προς το ενδεχόμενο οπαδικού κινήτρου, ωστόσο τίποτα δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή δεδομένο.

Παράλληλα, εξετάζεται και το σενάριο ο 25χρονος να βρέθηκε μπροστά σε άλλη εγκληματική δραστηριότητα, όπως διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή του άλσους ή κάποιο επεισόδιο που εξελίχθηκε μπροστά του, με αποτέλεσμα να καταλήξει θύμα χωρίς να είναι ο αρχικός στόχος. Σε αυτή τη φάση, οι αστυνομικοί αποφεύγουν να κλειδώσουν την έρευνα σε μία μόνο εκδοχή, ακριβώς επειδή τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν ακόμη ασφαλή συμπεράσματα.

Ο πατέρας του έφτασε στο σημείο χωρίς να ξέρει

Η ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης παραμένει συντριπτική. Ο 25χρονος εντοπίστηκε περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ένας αλλοδαπός ειδοποίησε την Αστυνομία ότι είδε έναν νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο πάρκο.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες και τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του. Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του, ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ., είχε ενημερωθεί υπηρεσιακά για το περιστατικό και έσπευσε στον χώρο χωρίς να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν το ίδιο του το παιδί.

Το στοιχείο αυτό είναι από τα πιο σκληρά της υπόθεσης. Πατέρας και γιος, όπως αναφέρεται, μέχρι περίπου τις 9 το βράδυ βρίσκονταν μαζί στο σπίτι και παρακολουθούσαν αγώνα μπάσκετ. Ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε μπροστά στην πιο αδιανόητη εικόνα, αντικρίζοντας νεκρό τον γιο του.

Το δημόσιο αντίο και η κηδεία

Ο ταξίαρχος αποχαιρέτησε τον 25χρονο γιο του με μια σπαρακτική ανάρτηση στο Facebook, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο ανθρώπινο βάρος σε μια υπόθεση που ήδη έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Την ίδια ώρα, η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν το στοιχείο που θα δώσει καθαρή κατεύθυνση στην υπόθεση και θα οδηγήσει στην ταυτότητα των προσώπων που κρύβονται πίσω από το έγκλημα.

Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11:00, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης για την οικογένεια, τους φίλους και όσους προσπαθούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν πώς ένας νέος άνθρωπος βρέθηκε νεκρός λίγα μόλις λεπτά αφότου έφυγε από το σπίτι του.

