Δυστύχημα Πέτρου Ράλλη: Ακόμα ψάχνουν τον οδηγό μοτοσικλέτας που εγκατέλειψε τον 44χρονο με πατίνι

Στην αναζήτηση του οδηγού μοτοσικλέτας που παρέσυρε και εγκατέλειψε έναν 44χρονο χρήστη πατινιού βρίσκονται οι αρχές. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης.

Ο 44χρονος, καταγωγής από το Μπαγκλαντές, διακομίστηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Το ασθενοφόρο κλήθηκε από δύο αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν το πρωί της Παρασκευής από το Mega, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έπεσε κατά τη σύγκρουση αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Αμέσως μετά, ανέβηκε ξανά στη μηχανή και εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του υπεύθυνου και για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του θανατηφόρου ατυχήματος.

