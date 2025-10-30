Δυστύχημα Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό

Για τις 28 Νοεμβρίου μεταφέρθηκε η συνέχιση της δίκης που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έπειτα από αίτημα αναβολής που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων, που βρέθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας ενός από τα θύματα, κατηγόρησε την υπεράσπιση ότι «με δικονομικά τεχνάσματα προσπαθεί να αθωώσει τους κατηγορούμενους».

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος των οικογενειών, υποστήριξε πως η αναβολή επιχειρήθηκε «προκειμένου να μην δικαστούν ποτέ όσοι εξαφάνισαν τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας».

Η ένταση στην αίθουσα αυξήθηκε ύστερα από φράση του δικηγόρου υπεράσπισης του πρώην προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ, κ. Τερεζάκη, ο οποίος φέρεται να είπε: «Μια τρίχα ξεχωρίζει τον έξυπνο από τον εξυπνάκια. Κι εσείς έχετε αλογοουρά». Οι συγγενείς των θυμάτων αντέδρασαν φωνάζοντας: «Αίσχος! Ντροπή! Πήραμε τα παιδιά μας σε φέρετρα!».

Η έδρα απέρριψε το αίτημα αναβολής που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι:

ο κ. Τσαντσαράκης , εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια,

ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, κ. Τερεζάκης , για ηθική αυτουργία,

και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, κ. Πατέρας, επίσης για ηθική αυτουργία στην απείθεια.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε λόγο για «απαράδεκτη συμπεριφορά» εκ μέρους των δικηγόρων υπεράσπισης, ενώ η δικηγόρος των συγγενών, Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, δήλωσε ότι «θα υποβληθεί εκ νέου αίτημα βίαιης προσαγωγής» για όσους δεν εμφανιστούν.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου, με τους συγγενείς των θυμάτων να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

