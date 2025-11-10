Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθη «φορτωμένος» ναρκωτικά δισκία

Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών συνελήφθη άνδρας , χθες το

μεσημέρι Κυριακή 9/11/2025, στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ Δυτικής Αχαΐας.

Η «Π» σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμό Ρομά στην Δυτική Αχαΐα ΦΩΤΟ

Σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 16 ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

