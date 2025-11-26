Εγκλημα Σαλαμίνα: Στον Εισαγγελέα η 46χρονη, οι προσευχές του θύματος!

26 Νοέ. 2025 10:47
Pelop News

Η καθ’ ομολογία δράστιδα της δολοφονίας της 75χρονης πεθεράς της, στη Σαλαμίνα, μεταφέρθηκε στα δικαστήρια Πειραιά σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης 26/11/2025.

Σε βάρος της γυναίκας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία. Οι κατηγορίες που τη βαραίνουν είναι ανθρωποκτονία με δόλο, περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Το ντοκουμέντο προέρχεται από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία μαρτύρησε η ηλικιωμένη.

Σαλαμίνα: Ο τζόγος, τα χαμένα 10.000 ευρώ και η σκηνοθετημένη ληστεία που οδήγησε στη δολοφονία της 75χρονης

Η 46χρονη είχε καλύψει το πρόσωπό της, φορούσε γάντια και είχε στρέψει τις κάμερες αλλού ώστε να μην καταγραφεί. Όμως ξέχασε να απενεργοποιήσει τον ήχο, με αποτέλεσμα στο ηχητικό ντοκουμέντο να ακούγονται οι προσευχές της ηλικιωμένης λίγο πριν ξεψυχήσει.

Επίσης, ίχνη αίματος στο τιμόνι του οχήματός της την «πρόδωσαν», ενώ βίντεο από τη διαφυγή της εξετάζεται από την αστυνομία.

«Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν κάποια πράγματα που παρέπεμπαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον», είπε στο MEGA η Κατερίνα Τσιώνα, δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, τονίζοντας πως το γεγονός ότι η ηλικιωμένη δυσκολευόταν να κινηθεί λόγω ατυχήματος σε συνδυασμό με την ύπαρξη κοσμημάτων και χρημάτων στο σπίτι έδειχναν πως ο δολοφόνος γνώριζε την άτυχη γυναίκα.

Όπως είπε η δικηγόρος, η 46χρονη ήταν η πρώτη που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

«Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ήταν η πρώτη που μπήκε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος».

Σημειώνεται πως 46χρονη είχε σύμφωνο συμβίωσης από το 2022 με τον γιο της 75χρονης, ο οποίος είχε δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο. Η ίδια ήταν υποψήφια δύο φορές με τη Χρυσή Αυγή στη Θεσσαλονίκη, ενώ συχνά πυκνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτούσε κείμενα και φωτογραφίες υπέρ της εγκληματικής οργάνωσης.

 

 

