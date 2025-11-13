«Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά», μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ

Παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του και νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ με τους γιατρούς να δίνουν μάχη στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο, παρασύρθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, τρεις τραυματίες

Ο φίλος του, που βρισκόταν μαζί με τον 22χρονο, περιγράφει στο MEGA τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν ο φίλος του προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ με αποτέλεσμα να φράξει τους αεραγωγούς του και τώρα να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με τις μέχρι τώρα συνέπειες στην υγεία του σύμφωνα με τους γιατρούς να είναι μη αναστρέψιμες.

Φίλος του, που μιλάει στο MEGA, περιγράφει καρέ – καρέ το τι συνέβη.

«Τον έπιασε κάτι σαν κρίση πανικού. Σηκώνεται και τρέχει λίγο παραπέρα, εμείς νομίζαμε ότι θα πάει να το φτύσει και δεν θέλει να λερώσει τους γύρω. Δεν το έκανε αυτό, κάνει μια κίνηση να ξαναγυρίσει, ξαναφεύγει να το φτύσει, λέμε ‘’εντάξει, μάλλον τώρα του ήρθε’’. Ούτε αυτό έγινε», περιγράφει.

Ο 22χρονος, νιώθοντας ότι πνίγεται, πετάχτηκε από τη θέση του, ωστόσο όσοι βρίσκονταν μαζί του δεν αντιλήφθηκαν αμέσως την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Μετά ξεκινάει πάλι να έρχεται προς τα πίσω και εκεί που καταλάβαμε ότι κάτι έχει συμβεί, είναι που κοπανούσε με την πλάτη του σε μια κολόνα, μάλλον για να το φτύσει ή οτιδήποτε. Τρέχουν τα παιδιά να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ο άλλος πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό», συνεχίζει.

Ο 22χρονος, φοιτητής στην Αθήνα με καταγωγή από την Θεσσαλονίκη, το βράδυ εκείνο είχε βγει μια βόλτα με τους φίλους του. Έκατσαν στο ταχυφαγείο και παρήγγειλαν τα μπέργκερ. Οι φίλοι του, αρνούνται ότι συμμετείχαν σε κάποια δοκιμασία.

«Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά. Δεν υπήρξε ούτε challenge, ούτε τίποτα, ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. Απλά λέει ‘’να, δες’’. Άμα θέλετε να το πείτε κάπως, θα το πείτε πλάκα», είπε ακόμη φίλος του 22χρονου.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς όμως σύμφωνα με τους γιατρούς έμεινε για περισσότερα από 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο ενώ έχουν υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη ζωτικά του όργανα.

«Challenge δεν υπήρχε, τα παιδιά τρώγανε. Πήραν τηλέφωνο τα παιδιά το ΕΚΑΒ και τους είπαν κιόλας από το ΕΚΑΒ, που ήταν σε επικοινωνία, να μην του κάνουν ΚΑΡΠΑ, γιατί είχε σφυγμό. Σε κώμα είναι το παιδί», αναφέρει φίλη της οικογένειάς του.

