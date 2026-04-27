Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τα νεκρά παιδιά, καθώς η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για την έρευνα που αφορά τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ
27 Απρ. 2026 11:54
Pelop News

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ήδη κρατείται για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ η έρευνα των Αρχών στρέφεται πλέον και στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, τον Αύγουστο του 2024.

Αρνείται εμπλοκή στον θάνατο του παιδιού

Κατά την άφιξή της στα δικαστήρια, η Ειρήνη Μουρτζούκου ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: «Όχι».

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι εξελίξεις είναι συνεχείς και η διερεύνηση νέων στοιχείων ανοίγει ακόμη μία κρίσιμη πτυχή στον φάκελο που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο – Χέρι σε παγκάρι και κοιμητήριο

Στο μικροσκόπιο ο θάνατος του Παναγιώτη

Η Μουρτζούκου βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση των τεσσάρων νεκρών παιδιών, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εκ νέου τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.

Η απολογία της, όταν πραγματοποιηθεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται κομβική για την πορεία της έρευνας και για το αν θα προκύψουν νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:15 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου σε ελαιώνα – Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας
12:11 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για επίδομα έως 500 ευρώ
12:01 Δείπνο Λευκού Οίκου: Οι εικόνες με τον Στίβεν Μίλερ που προκάλεσαν πολιτική θύελλα
12:00 Αιγιάλεια: Τα δημοτικά σχολεία μπαίνουν στο γήπεδο για τους αγώνες ποδοσφαίρου
12:00 Δικαίωση για την Άννα Μαστοράκου: Νόμιμη η συμετοχή της στο «Προλαμβάνω»
11:54 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Στο Ηράκλειο μια γροθιά και στην Πάτρα χάσμα
11:48 Παγκράτι: Της έσπασε το πόδι γιατί «τόλμησε» να παρκάρει
11:47 Με πέπλο και κορσέ η Μαντόνα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ στο Λος Άντζελες
11:39 Πάτρα: Το Άρμα Θέσπιδος στήνει τον «Επιθεωρητή» απέναντι στην εξουσία
11:39 Αραγτσί από Ρωσία: Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ εκτροχιάζουν τις συνομιλίες
11:35 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα διορία για τα 300.000 vouchers μετά το μπλακάουτ – Μέχρι πότε παρατείνεται
11:27 «Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο «Μήτσος» 17 χρόνια μετά και ο λόγος που χάθηκε από την τηλεόραση
11:27 Αγρίνιο: Μαθητές με κάνναβη και τρίφτη στα χέρια της ΟΠΚΕ
11:24 Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
11:20 ΝΔ: Στο Ναύπλιο με Μητσοτάκη το προσυνέδριο για το «Σύγχρονο Κράτος»
11:17 Δείπνο Λευκού Οίκου: Πράκτορας σώθηκε όταν το κινητό του ανέκοψε σφαίρα
11:16 Πάτρα: Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο – Χέρι σε παγκάρι και κοιμητήριο
11:11 Fuel Pass: Έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ
11:11 Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα υπάρξει ούτε μία καταδίκη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ