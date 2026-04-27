Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τα νεκρά παιδιά, καθώς η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για την έρευνα που αφορά τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.
Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ήδη κρατείται για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ η έρευνα των Αρχών στρέφεται πλέον και στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, τον Αύγουστο του 2024.
Αρνείται εμπλοκή στον θάνατο του παιδιού
Κατά την άφιξή της στα δικαστήρια, η Ειρήνη Μουρτζούκου ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.
Η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: «Όχι».
Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι εξελίξεις είναι συνεχείς και η διερεύνηση νέων στοιχείων ανοίγει ακόμη μία κρίσιμη πτυχή στον φάκελο που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.
Στο μικροσκόπιο ο θάνατος του Παναγιώτη
Η Μουρτζούκου βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση των τεσσάρων νεκρών παιδιών, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εκ νέου τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.
Η απολογία της, όταν πραγματοποιηθεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται κομβική για την πορεία της έρευνας και για το αν θα προκύψουν νέα δεδομένα στην υπόθεση.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News