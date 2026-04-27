Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ

Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ήδη κρατείται για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ η έρευνα των Αρχών στρέφεται πλέον και στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, τον Αύγουστο του 2024.

Αρνείται εμπλοκή στον θάνατο του παιδιού

Κατά την άφιξή της στα δικαστήρια, η Ειρήνη Μουρτζούκου ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Η απάντησή της ήταν κατηγορηματική: «Όχι».

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι εξελίξεις είναι συνεχείς και η διερεύνηση νέων στοιχείων ανοίγει ακόμη μία κρίσιμη πτυχή στον φάκελο που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Στο μικροσκόπιο ο θάνατος του Παναγιώτη

Η Μουρτζούκου βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση των τεσσάρων νεκρών παιδιών, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εκ νέου τις συνθήκες θανάτου του μικρού Παναγιώτη, στις 5 Αυγούστου 2024.

Η απολογία της, όταν πραγματοποιηθεί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται κομβική για την πορεία της έρευνας και για το αν θα προκύψουν νέα δεδομένα στην υπόθεση.

