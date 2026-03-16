Έκαιγε χόρτα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 687,5 ευρώ

Στην Πάτρα υπάλληλοι της Πυροσβεστικής επέβαλλαν πρόστιμο 687,5 ευρώ πρόστιμο σε άνδρα, ο οποίος δεν τηρούσε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 687,50€, σήμερα, 16 Mαρτίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Πατρών σε ημεδαπό, ο οποίος δεν τηρούσε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Δυτικής Αχαΐας, Δυτικής Ελλάδας».

