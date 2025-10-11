Εκεχειρία: Τα τρία σημεία που μπορεί να την τορπιλίσουν! Η στάση Χαμάς και Ισραήλ

Αναλυτές σχολιάζουν πως η κατάπαυση του πυρός είναι η ευκολότερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια, μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων, δεν είναι ακόμη σαφές

11 Οκτ. 2025 15:49
Σχεδόν 24 ώρες έχουν περάσει από την στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και όλα δείχνουν πως τα επόμενα βήματα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, εξαρτώνται άμεσα από την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Reuters αναλύει: Ο λόγος που η Χαμάς εμπιστεύτηκε τον Τραμπ και το τηλεφώνημα του Σεπτεμβρίου

Τη στιγμή που χιλιάδες Παλαιστίνιοι περπατούν χιλιόμετρα για να επιστρέψουν στις κατεστραμμένες γειτονιές τους στη Γάζα και ενώ αμέτρητα φορτηγά γεμάτα φάρμακα και φαγητό περιμένουν να μπουν στον θύλακα για να βοηθήσουν τους εκτοπισμένους, υπάρχει έντονη ανησυχία πως είτε το Ισραήλ είτε η Χαμάς δεν θα προχωρήσουν στα επόμενα στάδια του σχεδίου που φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτές σχολιάζουν πως η κατάπαυση του πυρός είναι η ευκολότερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια, μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων, δεν είναι ακόμη σαφές.

Πολλά σημεία τριβής παραμένουν άλυτα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Χαμάς, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και το ποιος εν τέλει θα κυβερνήσει τη Γάζα, αποτελούν τα κύρια σημεία που μπορεί να τινάξουν στον αέρα το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται τώρα να είναι πιο δύσκολες και τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν λόγους να προσπαθήσουν να καθυστερήσουν τις συνομιλίες. Υπάρχει δυναμική, αλλά η πρόοδος θα είναι δυνατή μόνο εάν ο Ντόναλντ Τραμπ παραμείνει αφοσιωμένος στη διαδικασία, αναφέρει το BBC.
Έως τη Δευτέρα, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 20 Ισραηλινούς ομήρους ενώ ο Ισραήλ θα προχωρήσει στην απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ποινές φυλάκισης. Πέρα από αυτούς θα απελευθερωθούν 1.700 άτομα που συνελήφθησαν στη Γάζα τα τελευταία 2 χρόνια χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά πως η ανταλλαγή θα ολοκληρωθεί «με ασφάλεια και αξιοπρέπεια» και δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η Χαμάς ξεκίνησε να συγκεντρώνει τους ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν.

Το Ισραήλ δημοσίευσε έναν κατάλογο με 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερώσει σε αντάλλαγμα για Ισραηλινούς ομήρους. Από αυτόν λείπουν 7 Παλαιστίνιοι που είχε ζητήσει η Χαμάς: μεταξύ αυτών οι Μαρουάν Μπαργούτι και Άχμαντ Σααντάτ που θεωρούνται από τους Παλαιστίνιους ως σύμβολα αντίστασης.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε υποσχεθεί να θέσει το ζήτημα της απομάκρυνσής τους στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά το Ισραήλ αρνήθηκε κατηγορηματικά να τους συμπεριλάβει.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί στρατιώτες αρχίζουν να καταφθάνουν στο Ισραήλ, ως μέρος δύναμης που θα βοηθήσει στην επίβλεψη της εκεχειρίας στη Γάζα, σύμφωνα με το ABC News. Σύμφωνα με την αναφορά, που επικαλείται δύο αξιωματούχους, η ομάδα των 200 ατόμων θα φτάσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πτήσεις από τις ΗΠΑ και άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή.
