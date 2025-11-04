«Εκεί που έγινε η δοκιμή του Burevestnik ήταν κοντά πλοίο του ΝΑΤΟ», η αποκάλυψη Πούτιν που τρομάζει

Ο Ρώσος Πρόεδρος είπε χωρίς περιστροφές ότι ένα πλοίο του NATO ήταν κοντά στην περιοχή που έγινε η δοκιμή του πυραύλου Burevestnik»!

04 Νοέ. 2025 23:00
Pelop News

Μοιάζει με ευθεία απειλή προς το ΝΑΤΟ η παραδοχή στην οποία προχώρησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος Πρόεδρος είπε χωρίς περιστροφές ότι ένα πλοίο του NATO ήταν κοντά στην περιοχή που έγινε η δοκιμή του πυραύλου Burevestnik»!

Σε μία τελετή όπου βράβευσε τους κατασκευαστές των πυραύλων Burevestnik και Poseidon, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ένα πλοίο αναγνώρισης του NATO βρισκόταν στη ζώνη δοκιμών των πυραύλων cruise Burevestnik στις 21 Οκτωβρίου και η Ρωσία δεν παρενέβη στις επιχειρήσεις του».

Ο Πούτιν σημείωσε ότι η εμβέλεια του Burevestnik «ξεπέρασε όλα τα γνωστά πυραυλικά συστήματα στον κόσμο» και διαθέτει υψηλή ακρίβεια στόχευσης.

«Νομίζω ότι και ξένοι ειδικοί μπόρεσαν να το επαληθεύσουν αυτό, καθώς ένα πλοίο αναγνώρισης του ΝΑΤΟ ήταν συνεχώς παρόν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των δοκιμών στις 21 Οκτωβρίου. Δεν παρεμβαίναμε στις επιχειρήσεις του. Ας το δουν», δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Είπε, επίσης, ότι οι κατασκευαστές των πυραύλων Burevestnik και Poseidon δημιούργησαν έναν «αληθινό θησαυρό νέων υλικών» και ότι όλες οι τεχνολογίες, τα εξαρτήματα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα όπλα είναι αποκλειστικά ρωσικής κατασκευής.

Η ανάπτυξη των δύο αυτών πυραυλικών συστημάτων «έχει ιστορική σημασία για τη Ρωσία σε όλο τον 21ο αιώνα», πρόσθεσε.

Στις 26 Οκτωβρίου, η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου τύπου Cruise που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, του Burevestnik, ο οποίος, σύμφωνα με την ενημέρωση του ρωσικού στρατού, διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες.

Στις 29 Οκτωβρίου, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε δοκιμή της πυρηνοκίνητης αυτόνομης τορπίλης Poseidon, η οποία επίσης μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές.

Σε υπηρεσία το 2026 ο ICBM Sarmat
Επιπλέον, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Sarmat θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία με τις ρωσικές δυνάμεις από το 2026.

«Φέτος θα θέσουμε το βαρύ διηπειρωτικό πυραυλικό σύστημα Sarmat σε δοκιμές μάχης και του χρόνου θα το θέσουμε σε μαχητική υπηρεσία», ανέφερε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, «αλλά δείχνει τη πυρηνική της δύναμη».

πηγή: OnAlert.gr
