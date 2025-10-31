Εκλογές στην Ολλανδία: Οριακά πρώτο το φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 – Πως θα δημιουργηθεί κυβέρνηση

Το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 του Ρομπ Γέτεν αναδείχθηκε πρώτο στις ολλανδικές εκλογές, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματαπου παρουσίασε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων της Ολλανδίας, ANP, κερδίζοντας οριακά το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Χέερτ Βίλντερς. Με 26 έδρες στο κοινοβούλιο και διαφορά μόλις 15.155 ψήφων, ο Γέτεν βρίσκεται πλέον σε θέση να επιχειρήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Με καταμετρημένο το 99,7% των ψήφων, το D66 επικράτησε για πρώτη φορά του PVV, που συγκέντρωσε επίσης 26 έδρες, αλλά υπολείπεται ελαφρά σε ψήφους. Η μικρή αυτή διαφορά επιτρέπει στον Ρομπ Γέτεν να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, καθώς, βάσει παράδοσης, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ανατίθεται στο πρώτο κόμμα.

Το D66 και το PVV άφησαν πίσω τους το Κόμμα του Λαού για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD), το οποίο συγκέντρωσε 22 έδρες, ενώ η αριστερή συμμαχία Πρασίνων–Εργατικών (GreenLeft-Labor) εξασφάλισε 20 έδρες και το χριστιανοδημοκρατικό CDA 18. Το συντηρητικό JA21 αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο από τα μικρότερα κόμματα, με εννέα έδρες.

Ο Γέτεν έχει ήδη αναγνωρίσει ότι ο σχηματισμός κυβέρνησης δεν θα είναι εύκολος, τονίζοντας πως το D66 αποτελεί «ένα μεσαίο κόμμα» για τα ολλανδικά δεδομένα. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό συνασπισμού θα είναι μακρές και δύσκολες, καθώς ενδέχεται να απαιτηθεί συνεργασία μεταξύ του κεντροδεξιού VVD και της αριστερής συμμαχίας GreenLeft-Labor — δύο πολιτικών χώρων που συγκρούστηκαν έντονα στην προεκλογική περίοδο.

Ο Χέερτ Βίλντερς, από την πλευρά του, επέμεινε σε προκλητικό τόνο. «Είκοσι έξι έδρες, όπως και το D66. Κανείς δεν ξεπερνά το PVV. Απολύτως κανείς!» έγραψε στο X την Πέμπτη, προσθέτοντας την Παρασκευή ότι «ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος, το PVV παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα σε πολλές επαρχίες, μεταξύ αυτών και στη Λίμπουργκ», την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Aan de top met 26 zetels net als D66. Niemand verslaat de PVV. Helemaal niemand! De hele campagne aangevallen door andere partijen en ‘journalisten’, maar ze krijgen ons niet klein, we staan fier en trots bovenaan en geen enkele andere partij heeft meer dan onze 26 zetels!! 💪 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 30, 2025



Το PVV είχε αποτελέσει στο παρελθόν μέρος κυβερνητικού συνασπισμού, ο οποίος κατέρρευσε μετά από έντονες εσωτερικές διαμάχες, όταν ο Βίλντερς απέσυρε το κόμμα του λόγω διαφωνιών για την πολιτική ασύλου. Ωστόσο, οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις έχουν ήδη αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του, γεγονός που τον αφήνει εκτός των συζητήσεων για τον νέο κυβερνητικό σχηματισμό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



