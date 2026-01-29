Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια, πυκνοί καπνοί στην περιοχή

Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια, πυκνοί καπνοί στην περιοχή
29 Ιαν. 2026 22:04
Pelop News

Στην Τουρκία συναγερμός σήμανε στη Νικομήδεια σήμερα (29.01.2026) μετά από έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή Κιορφέζ στο Κοτζαελί.

Ουκρανία: Έξι νεκροί έπειτα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones

Πυκνοί καπνοί πάνω από το διυλιστήριο έκαναν τις εικόνες απόκοσμες στη Νικομήδεια της Τουρκίας, με τις αρχές να σπεύδουν στο σημείο μετά την έκρηξη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μετέδωσε η Sabah με την πυρκαγιά που ξέσπασε να τίθεται υπό έλεγχο χάρη στην επέμβαση των δυνάμεων, και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες.

Με τη συνδρομή των ιδίων ομάδων άμεσης επέμβασης της ΤOURPAS, καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε κρίσιμες εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

