Εκτέλεση Λάλα: Καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών

Νέα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας φωτίζουν τις κινήσεις του κυκλώματος που εκτέλεσε τον 46χρονο επιχειρηματία Γιάννη Λάλα στο Λιβάδι Αράχωβας τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το υλικό που εξασφάλισε η ΕΛ.ΑΣ., οι ίδιοι δράστες είχαν επιχειρήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο να δολοφονήσουν στο Παγκράτι 34χρονο φίλο και πρώην υπάλληλο του Λάλα στα πρατήρια καυσίμων του. Εκείνη την ημέρα χρησιμοποίησαν δύο οχήματα:

Μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού

Ένα μαύρο πολυτελές SUV που, όπως προέκυψε από την άρση απορρήτου, είχε μισθωθεί πριν από περίπου έναν χρόνο από εταιρεία ενοικιάσεων στο όνομα του επιχειρηματία Μανώλη Πετσίτη. Το όχημα βρέθηκε στην κατοχή των δραστών με τρόπο που δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί και μέχρι σήμερα παραμένει άφαντο παρά τις έρευνες των Αρχών.

Για την εκτέλεση στην Αράχωβα οι δράστες χρησιμοποίησαν διαφορετικό όχημα: ένα κόκκινο SUV που είχε κλαπεί από την Ηλιούπολη. Το όχημα αυτό καταγράφηκε να φεύγει από περιοχή του Γκύζη –όπου διέμενε ένας από τους εκτελεστές– και να κατευθύνεται προς τον Παρνασσό. Μετά τη δολοφονία, οι δράστες έκαψαν το κόκκινο SUV σε κοντινή απόσταση από το σαλέ και διέφυγαν με δύο ακόμη οχήματα ίδιας μάρκας που τους περίμεναν ως «οχήματα-σκούπα».

Οι Αρχές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι πίσω και από τις δύο επιθέσεις βρίσκεται το ίδιο συμβόλαιο θανάτου, με τους ίδιους εκτελεστές και πιθανότατα τον ίδιο ηθικό αυτουργό. Η σύνδεση του πολυτελούς μαύρου SUV με το όνομα Πετσίτη προσθέτει νέα διάσταση στις έρευνες της Ασφάλειας Αττικής και της Αντιτρομοκρατικής.

