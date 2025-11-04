Εκτεταμένα επεισόδια στο Ερασιτεχνικό, του έδωσε γερή γροθιά και τον έβγαλε νοκ-άουτ! ΒΙΝΤΕΟ

Στην αναμέτρηση του Αγίου Θωμά με τον Αστέρα Ζωγράφου για το πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣΑ

04 Νοέ. 2025 19:01
Pelop News

Πολύ άσχημες εικόνες και βίαια επεισόδια σημάδεψαν την αναμέτρηση του Αγίου Θωμά με τον Αστέρα Ζωγράφου για το πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣΑ, επισκιάζοντας το ποδοσφαιρικό κομμάτι του αγώνα.

Η ένταση κλιμακώθηκε μετά από μία μονομαχία κοντά στην πλάγια γραμμή. Αφού παίκτης των γηπεδούχων βρέθηκε στο έδαφος, αντίπαλός του φέρεται να τον κλώτσησε, κάτι που προκάλεσε άμεσα την αντίδραση των παικτών του Αγίου Θωμά.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ένας παίκτης του Αγίου Θωμά όρμησε πάνω στον ποδοσφαιριστή που έριξε την κλωτσιά, με τον τελευταίο να απαντά με μπουνιά στο πρόσωπο του αντιπάλου του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Ο πρωταγωνιστής του επεισοδίου, ο οποίος έριξε τη μπουνιά, αποβλήθηκε από τον διαιτητή.

Δείτε το περιστατικό στο 7:52 του βίντεο:
