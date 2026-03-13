ΕΛΑΣ για τον 20χρονο στην Καλαμαριά: «Καμία ένδειξη μέχρι στιγμής για οπαδικό κίνητρο»

Καμία ένδειξη που να οδηγεί, σε αυτή τη φάση, σε οπαδικό κίνητρο για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος του 20χρονου στην Καλαμαριά δεν βλέπει η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία πληροφορία που να δείχνει πως το περιστατικό σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα, τονίζοντας παράλληλα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές για ανάλογα αδικήματα.

Όπως ανέφερε, η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 11 το βράδυ για έναν νεαρό, περίπου 25 ετών σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση, ο οποίος εντοπίστηκε στον δρόμο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε γνωστό ότι υπέκυψε στα τραύματά του.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, ακριβώς επειδή πρόκειται πλέον για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι, όπως συμβαίνει σε κάθε τέτοια περίπτωση, εξετάζεται και το ενδεχόμενο οπαδικού κινήτρου, χωρίς όμως έως τώρα να έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει μια τέτοια σύνδεση.

Σε ερώτηση για το αν η υπόθεση μπορεί να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. απάντησε ότι και αυτό το ενδεχόμενο βρίσκεται υπό διερεύνηση, προσθέτοντας ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται περισσότερα στοιχεία που θα δείξουν προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες.

Αυτή τη στιγμή, το βασικό μήνυμα από την αστυνομία είναι ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο κανένα σενάριο πριν προκύψουν σαφή ευρήματα από την προανάκριση. Αυτό είναι το ασφαλές συμπέρασμα από τις μέχρι τώρα επίσημες τοποθετήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

