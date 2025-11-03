ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρουσία ΕΕΤΤ και ΚΕΔΕ στη Βουλή – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Χατζηδάκη για εξηγήσεις

Ανεβαίνουν οι πολιτικοί τόνοι ενόψει της αυριανής κοινής συνεδρίασης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά τη συμμετοχή θεσμικών φορέων για πλήρη ενημέρωση και τον ΣΥΡΙΖΑ να απαιτεί την παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, μετά τις αποκαλύψεις για το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων.

Το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ φέρνει πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να ζητούν πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία στην αυριανή κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την παρουσία της ΕΕΤΤ, της ΚΕΔΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταχυδρομικών, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί ευθέως τον Κωστή Χατζηδάκη να δώσει εξηγήσεις για όσα αποκαλύπτονται γύρω από το σχέδιο αναστολής λειτουργίας των ταχυδρομείων.

Με επιστολή τους προς τους προέδρους των συναρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζήτησαν να κληθούν στην αυριανή συνεδρίαση εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών.
Όπως υπογραμμίζεται, η παρουσία τους είναι απαραίτητη για να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος καταστημάτων, τις επιπτώσεις στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, αλλά και στην κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους και προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως περιοχής. «Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα ζητήματα που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες», σημειώνει το κόμμα, ζητώντας διαφάνεια, λογοδοσία και θεσμική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά την παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στην ίδια συνεδρίαση, μετά τις αποκαλύψεις της Εφημερίδας των Συντακτών για την ενημέρωσή του σχετικά με το σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ.

«Μετά τις αποκαλύψεις, τα ερωτήματα είναι αμείλικτα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας θέμα πολιτικής ευθύνης και διαφάνειας. Το κόμμα διερωτάται εάν ο κ. Χατζηδάκης γνώριζε για την απόφαση αναστολής λειτουργίας των 204 καταστημάτων και για τα περίπου 600 “φύλλα πορείας” που επιδόθηκαν στο προσωπικό των ΕΛΤΑ, αφήνοντας πολλές περιοχές χωρίς βασικές υπηρεσίες.

Στην ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, είχε αποστείλει από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναλυτική επιστολή προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, την οποία είχε κοινοποιήσει και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. «Η ενημέρωση υπήρξε πλήρης, η σιωπή εκκωφαντική», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Αν γνώριζε, είναι συνυπεύθυνος για μια πρωτοφανή απαξίωση δημόσιου οργανισμού. Αν δεν γνώριζε, υπάρχει ζήτημα λειτουργίας του επιτελικού κράτους», καταλήγει η ανακοίνωση, ζητώντας από την κυβέρνηση «καθαρές απαντήσεις» και από τη Βουλή ουσιαστικό έλεγχο για την υπόθεση των ΕΛΤΑ.
