Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη μετά το χτύπημα στο Κατάρ – Φόβοι για ακρίβεια και ύφεση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής απέναντι στο ενδεχόμενο μιας πιο μακρόχρονης κρίσης στις τιμές της ενέργειας, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν σε κρίσιμες εγκαταστάσεις LNG στο Ras Laffan του Κατάρ. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το πλήγμα επηρεάζει περίπου το 17% της εξαγωγικής δυναμικότητας LNG της χώρας και η πλήρης αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί τρία έως πέντε χρόνια.

Το θέμα απασχόλησε και τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της ΕΕ ζήτησαν μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά ενεργειακών και υδάτινων υποδομών στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας ανησυχία για τις συνέπειες στην οικονομία και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Οι πιέσεις στις αγορές έχουν ήδη αποτυπωθεί στις τιμές. Ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου κινήθηκαν σε υψηλά τριετίας, ενώ η ΕΚΤ προειδοποιεί ότι η ενεργειακή αναταραχή αυξάνει τον κίνδυνο νέας ανόδου του πληθωρισμού και επιβάρυνσης της ανάπτυξης. Σε βασικό σενάριο, η τράπεζα αναθεώρησε την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης το 2026 στο 2,6%, από 1,9% προηγουμένως, ενώ εξετάζει και δυσμενέστερα εναλλακτικά σενάρια αν η κρίση παραταθεί.

Η ευρωπαϊκή πλευρά μελετά πλέον στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των εισαγόμενων καυσίμων, με την Κριστίν Λαγκάρντ να επιμένει ότι οποιαδήποτε δημοσιονομική απάντηση θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένη και όχι οριζόντια.

Το βασικό μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι ότι η ζημιά στο Κατάρ δεν αντιμετωπίζεται ως ένα πρόσκαιρο επεισόδιο, αλλά ως μια εξέλιξη που μπορεί να κρατήσει ψηλά το ενεργειακό κόστος για μεγάλο διάστημα, με πιθανές συνέπειες τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τη βιομηχανία στην Ευρώπη. Αυτό είναι συμπέρασμα που προκύπτει από τις δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ και τα στοιχεία για τη διάρκεια των επισκευών στις υποδομές LNG.

