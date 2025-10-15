Ενημερωτική Εκδήλωση του Κέντρου Μαστού της Ολύμπιον Γενικής Κλινικής Πάτρας «Διεπιστημονική Προσέγγιση του Καρκίνου του Μαστού: Πρόληψη – Θεραπεία – Αποκατάσταση»

Το Κέντρο Μαστού της Ολύμπιον Γενικής Κλινικής Πάτρας, γιορτάζοντας οκτώ χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και συνεχούς εξέλιξης, παραμένει πιστό στο ιδρυτικό του όραμα: την παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας.

Θεμελιώδης αρχή της λειτουργίας μας είναι η διεπιστημονική συνεργασία. Η επιστημονική μας ομάδα, αποτελούμενη από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, συνδυάζει τη γνώση και την εμπειρία της για να προσφέρει σε κάθε γυναίκα εξατομικευμένη και ολιστική φροντίδα, επιβεβαιώνοντας την πεποίθηση ότι η συλλογική ιατρική πρακτική επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα παγκόσμιας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, το Κέντρο Μαστού της Ολύμπιον διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό, το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025 στις 10π.μ.

Η εκδήλωση θα εστιαστεί στις σύγχρονες εξελίξεις στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τις θεραπευτικές επιλογές για τον καρκίνο του μαστού και στον ρόλο του κέντρου μαστού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα αναλυθούν κρίσιμα θέματα από τους ειδικούς του Κέντρου μας ενώ σημαντικό μέρος της εκδήλωσης θα αποτελέσει η επιστημονική συζήτηση με μέλη της επιστημονικής κοινότητας που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους . Ιδιαίτερη ενότητα θα αφιερωθεί στη σημασία και τις ενδείξεις του γονιδιακού ελέγχου.

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς τις ασθενείς, τις οικογένειές τους, τους συνεργάτες από τον χώρο της υγείας και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

