Ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο με δηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν ως ανθελληνικές. Ωστόσο, το παρελθόν του δείχνει μια διαφορετική διάσταση, καθώς όπως αποκάλυψε η πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Νίκη Τζαβέλλα, ο Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με υποτροφία που χορηγήθηκε από ελληνικό ίδρυμα.

Η κυρία Τζαβέλλα, μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του Πρύτανη της Σχολής John F. Kennedy School of Government του Χάρβαρντ, αποκάλυψε ότι ήταν η ίδια υπεύθυνη για την επιλογή των υποτρόφων της ΝΑ Ευρώπης και επέλεξε τον τότε δήμαρχο Τιράνων για να φοιτήσει στη διάσημη Σχολή με χρήματα ελληνικού ιδρύματος. Σε δήλωσή της, χαρακτήρισε την επιλογή αυτή ως «κορυφαίο λάθος».

Ο δημοσιογράφος στον οποιον έκανε bullying ο homoNeanderthal Ραμα, είναι ο Ελληνοαμερικανος ΤΖΩΝ ΝΤΕΦΤΕΡΙΟΥΣ .

30 χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ στο CNN , κ επικεφαλής του CNN Middle East.

Μου μεταφέρουν ότι άφωνο το κοινό παρακολούθησε την απρόκλητη πρωτοφανή αυτή επίθεση ενός… — Νίκη Τζαβέλα (@tzavelaniki) January 16, 2026

Βασική προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη υποτροφία ήταν η μειονοτική καταγωγή, την οποία ο Ράμα πληρούσε, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Το γεγονός αυτό προσδίδει μια διαφορετική διάσταση στο πρόσφατο ανθελληνικό κρεσέντο του, δείχνοντας ότι το ιστορικό του συνδέεται στενά με την Ελλάδα και τις ελληνικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες που του δόθηκαν.

