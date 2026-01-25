Έντι Ράμα: Η αποκάλυψη της Νίκης Τζαβέλα για την υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα, την ελληνική καταγωγή και το Harvard

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο με δηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν ως ανθελληνικές. Ωστόσο, το παρελθόν του δείχνει μια διαφορετική διάσταση, καθώς όπως αποκάλυψε η πρώην βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Νίκη Τζαβέλλα, ο Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με υποτροφία που χορηγήθηκε από ελληνικό ίδρυμα.

Η κυρία Τζαβέλλα, μέλος της Διεθνούς Επιτροπής του Πρύτανη της Σχολής John F. Kennedy School of Government του Χάρβαρντ, αποκάλυψε ότι ήταν η ίδια υπεύθυνη για την επιλογή των υποτρόφων της ΝΑ Ευρώπης και επέλεξε τον τότε δήμαρχο Τιράνων για να φοιτήσει στη διάσημη Σχολή με χρήματα ελληνικού ιδρύματος. Σε δήλωσή της, χαρακτήρισε την επιλογή αυτή ως «κορυφαίο λάθος».

Βασική προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη υποτροφία ήταν η μειονοτική καταγωγή, την οποία ο Ράμα πληρούσε, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα. Το γεγονός αυτό προσδίδει μια διαφορετική διάσταση στο πρόσφατο ανθελληνικό κρεσέντο του, δείχνοντας ότι το ιστορικό του συνδέεται στενά με την Ελλάδα και τις ελληνικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες που του δόθηκαν.

