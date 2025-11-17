Επέτειος Πολυτεχνείου: «Φρούριο» η Αθήνα για την πορεία, πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τα γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου 1973, με τις εκδηλώσεις μνήμης να ολοκληρώνονται με την παραδοσιακή πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Από το πρωί, πολίτες καταφθάνουν στον χώρο του Πολυτεχνείου για να τιμήσουν τους φοιτητές που αντιστάθηκαν στη δικτατορία. Οι πύλες άνοιξαν στις 09:00 και αναμένεται να κλείσουν στις 13:00, οπότε και θα ξεκινήσει η πορεία.

Η Αθήνα βρίσκεται υπό αυξημένη επιτήρηση, καθώς περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στο κέντρο και σε σημεία αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως η περιοχή των Εξαρχείων, το Σύνταγμα και οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, καθώς και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ. Παράλληλα, drones και ελικόπτερα πραγματοποιούν εναέριο έλεγχο, μεταφέροντας εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο των μέτρων, έχουν τοποθετηθεί σε ετοιμότητα τα θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού «Αίαντες», ενώ αστυνομικοί με πολιτικά βρίσκονται σε καίρια σημεία για προληπτικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε ταράτσες πολυκατοικιών και περιοχές για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις πιθανής απόκρυψης αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επεισόδια.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Για την ασφάλεια των επιβατών και ομαλή διεξαγωγή της πορείας, ο ΟΑΣΑ έχει προχωρήσει σε προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών λεωφορείων και τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας.

Επιπλέον, από τις 14:00, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια θα παραμείνουν κλειστοί έως νεότερης ανακοίνωσης. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση από τους σταθμούς των γραμμών 1 και 2.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ95 (Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών) θα λειτουργεί μέχρι τον σταθμό «Κατεχάκη». Ορισμένες τροποποιήσεις στα δρομολόγια αναμένεται να ισχύσουν έως τις 06:00 της Τρίτης 18 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο Τροποποιήσεις 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, από το πληροφοριακό κέντρο 11185, καθώς και από την εφαρμογή Τηλεματικής ΟΑΣΑ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Παράλληλα η Τροχαία θα εφαρμόσει σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις πρωινές ώρες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως Πανεπιστημίου, Σταδίου, Αμαλίας, Βασ. Σοφίας, Ακαδημίας, Συγγρού, καθώς και σε πλήθος κάθετων οδών. Τα μέτρα θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την κίνηση και την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Ειδικότερα σήμερα θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από ώρα 06:00 καθώς θα γίνει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής δρόμους:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

