Επιστροφή στο Εφετείο για τον «εκτελεστή της Ανδραβίδας»: Ζητά μείωση ποινής για το τετραπλό φονικό

Ο 61χρονος δράστης που τον Μάρτιο του 2022 σκότωσε ένα ζευγάρι και έπνιξε τα δύο από τα τρία παιδιά τους, επειδή του χρωστούσαν ενοίκια, ετοιμάζεται να εμφανιστεί ξανά στο Εφετείο, ζητώντας μείωση της ποινής του και «μια δεύτερη ευκαιρία».

Η υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα αναμένεται να εκδικαστεί εκ νέου το επόμενο διάστημα, με τον κατηγορούμενο να έχει ήδη καταδικαστεί σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, μία για κάθε ανθρώπινη ζωή που αφαίρεσε. Το σπίτι του εγκλήματος στην Ανδραβίδα παραμένει μέχρι σήμερα σφραγισμένο, σαν σιωπηλό μνημείο φρίκης.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ήταν Μάρτιος 2022 όταν ένα μικρό σπίτι στην Ανδραβίδα μετατράπηκε σε σκηνή φρίκης. Ο 61χρονος δολοφόνησε εν ψυχρώ ένα ζευγάρι, 32 και 28 ετών, και έπνιξε τα δύο μικρότερα παιδιά τους, ηλικίας δύο και τριών ετών.

Οι σοροί των γονιών βρέθηκαν πάνω σε τρέιλερ στην αποθήκη του σπιτιού, ενώ τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν νεκρά στο εσωτερικό του σπιτιού, το ένα από τον 12χρονο αδελφό τους, ο οποίος γλίτωσε από καθαρή τύχη, καθώς δεν βρισκόταν εκεί τη στιγμή της σφαγής.

Το έγκλημα έφερε τα χαρακτηριστικά προμελέτης: ο δράστης είχε ξεκινήσει να φορτώνει τα πτώματα στο τρέιλερ, με σκοπό να τα εξαφανίσει, πριν γίνει αντιληπτός.

«Σκότωσα για τα ενοίκια»

Ο ίδιος, στην απολογία του, υποστήριξε ότι το κίνητρο πίσω από τη σφαγή ήταν τα οφειλόμενα ενοίκια της οικογένειας που έμενε στο σπίτι του. Όπως ισχυρίστηκε, «είχε φτάσει στα όριά του» και αποφάσισε να «πάρει πίσω το χρέος με αίμα».

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, αναγνωρίζοντας την πράξη του ως ιδιαίτερα ειδεχθή. Ωστόσο, τρία χρόνια μετά, ο 61χρονος ζητά να επανεξεταστεί η ποινή του, επιδιώκοντας μια πιο ήπια μορφή εγκλεισμού.

Η ζωή του παιδιού που γλίτωσε

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος γιος της 28χρονης μητέρας, που είχε αποκτήσει από προηγούμενο γάμο, ζει σήμερα μακριά από την Ανδραβίδα, μαζί με τον βιολογικό του πατέρα, προσπαθώντας να ξαναχτίσει τη ζωή του μακριά από τις μνήμες της τραγωδίας.

Πηγή: protothema.gr

