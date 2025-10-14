Έρευνα DATA Consultants: Οι δημότες έστειλαν το μήνυμα – Πως σχολιάζουν οι Δήμοι Πάτρας και Αιγιάλειας

Η έρευνα της DATA C για το επίπεδο βασικών δημοτικών υπηρεσιών στον Δήμο Πατρέων και στον Δήμο Αιγιάλειας εξέπεμψε ένα σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας των πολιτών προς τις δημοτικές αρχές. Τα ευρήματα καταδεικνύουν την ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων και βελτιώσεων σε βασικές υποδομές και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι δηµότες κλήθηκαν να αξιολογήσουν δέκα υπηρεσίες αρµοδιότητας των δύο Δήµων σε κλίµακα από 1 (καθόλου ικανοποιηµένος) έως 10 (απόλυτα ικανοποιηµένος).

Μόνο δύο υπηρεσίες ξεπερνούν τη βαθμολογία του 6:

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με 6,2/10 και ο ηλεκτροφωτισμός με 6,1/10

Ολες οι υπόλοιπες υπηρεσίες συγκεντρώνουν βαθμολογίες κάτω του 5, γεγονός που φανερώνει έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στην έρευνα της DATA C, οι δημότες της Πάτρας φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία βαθμολογούνται με 6,2/10, και τον ηλεκτροφωτισμό, που ακολουθεί με 6,1/10.

Στον αντίποδα, οι χώροι στάθμευσης, η καθαριότητα και η ανακύκλωση απορριμμάτων αποτελούν τα πλέον προβληματικά σημεία, σύμφωνα με τις απαντήσεις των δημοτών.

Η μικρότερη ικανοποίηση των δημοτών εκφράζεται για τους χώρους στάθμευσης, την κατάσταση των πεζοδρομίων και την κατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας των δήμων (και για την ανακύκλωση όσον αφορά την Πάτρα).

Οι δημότες της Αιγιάλειας φαίνεται να εκτιμούν περισσότερο τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία βαθμολογούνται με 6,8/10, και τον ηλεκτροφωτισμό, που ακολουθεί με 5,8/10.

Στον αντίποδα, η κατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, οι χώροι στάθμευσης και η κατάσταση των πεζοδρομίων αποτελούν τα πλέον προβληματικά σημεία, σύμφωνα με τις απαντήσεις των δημοτών.

Παρότι τα δεδομένα των δύο ερευνών δεν είναι πλήρως συγκρίσιμα, τα συμπεράσματά τους συγκλίνουν: οι κάτοικοι ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις στις βασικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, με έμφαση στην ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής στην πόλη και τις κοινότητες κάθε Δήμου.

Η «Π» ζήτησε, με βάση το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης, την άποψη δύο αντιδημάρχων: Από τον Δήμο Πάτρας του Μιχάλη Αναστασίου, αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και τον Δήμου Αιγιάλειας τού Νίκου Καραΐσκου, αντιδημάρχου Καθαριότητας, Διαχείρισης Πρασίνου.

Μιχάλης Αναστασίου: Μόνο με προσλήψεις…

Ο αντιδήμαρχος Πατρέων στους τομείς Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μιχάλης Αναστασίου, σχολίασε στην «Π»:

«Καταρχάς για την αξιολόγηση πρέπει να ξέρουμε τι είδους ερωτήματα μπαίνουν. Μπορεί για παράδειγμα ένας δήμος, ο οποίος ήδη τού λείπουν άτομα στη Διεύθυνση Καθαριότητας, να φορτώνεται και την ανακύκλωση. Οπως με τον δικό μας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος για να απαντήσει.

Ο Δήμος μας κάνει την ανακύκλωση σε κάποιο βαθμό καλύτερα από ό,τι την έκανε πριν η ιδιωτική εταιρεία. Είμαστε, όμως, στα επίπεδα που θέλουμε; Προφανώς και όχι.

Παίρνουμε μέτρα; Δυστυχώς παίρνουμε ημίμετρα γιατί όταν παίρνεις προσωπικό για 8 μήνες, ημίμετρο είναι. Εμείς στη δημοτική αρχή θέλουμε μόνιμες προσλήψεις για να μπορεί να γίνεται η καθαριότητα όπως αρμόζει. Και ξεχωριστά το κομμάτι της ανακύκλωσης. Η εικόνα είναι ήδη πιο βελτιωμένη ειδικά στους μπλε κάδους αλλά και πάλι δεν είμαστε ευχαριστημένοι γιατί δεν έχουμε το προσωπικό που απαιτείται.

Υπάρχουν και κάποιοι ασυνείδητοι πολίτες που πετάνε ό,τι να ‘ναι όπου να ‘ναι.

Για να έχουμε, όμως, μια κατάσταση όπως πρέπει, χρειάζεται προσωπικό. Η εικόνα της πόλης μας πρέπει και μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη εάν η κυβέρνηση δώσει τα χρήματα που οφείλει στον Δήμο ώστε να αυξηθεί το προσωπικό και όλα να γίνουν καλύτερα. Είναι ένα παζλ, λοιπόν, όλο αυτό. Κι εμείς εκεί πρέπει να εστιάσουμε: να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης μας.

Εάν ο Δήμος κάνει αυτό που του αναλογεί, ο εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας κάνει αυτό που του αναλογεί και ο πολίτης έχει σωστή συμπεριφορά, τότε η εικόνα της πόλης μας θα είναι αυτή που πρέπει».

Νίκος Καραΐσκος: Μας δίνει μεγάλη βοήθεια

Ο αντιδήμαρχος Αιγιάλειας στους τομείς Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Νίκος Καραΐσκος, επισήμανε στην «Π»:

«Οι δημοσκοπήσεις, και ειδικά η συγκεκριμένη, είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που μας βοηθάει να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε τις στρατηγικές μας στο επίπεδο της καθημερινότητας, γιατί αυτό στο οποίο εστιάζει η δημοσκόπηση της Data είναι η καθημερινότητα. Οσον αφορά το κομμάτι που έχει σχέση με τις δικές μου αρμοδιότητες, την καθαριότητα, την ανακύκλωση και το πράσινο, φαίνεται μία αισθητή βελτίωση, που σημαίνει ότι στο κομμάτι της προσπάθειας συμμετέχει ο πολίτης.

Και αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό. Γιατί τη λάμπα, π.χ., την αλλάζει αναγκαστικά ο Δήμος, όμως τα σκουπίδια είτε ο πολίτης θα βάλει τη σακούλα μέσα στον κάδο ή θα την αφήσει απ’ έξω, άρα το αποτέλεσμα είναι και δική του επιλογή, δεν είναι μόνο του Δήμου.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία ιδιαίτερα όταν μπαίνουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης, που δείχνουν τις ηλικιακές ομάδες και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να στοχεύσουμε στις καμπάνιές μας, ώστε οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο.

Η δημοσκόπηση είναι στοχευμένη στην καθημερινότητα και μας δείχνει πού πρέπει να στοχεύσουμε. Παραδείγματος χάρη, στο κομμάτι των πεζοδρομίων από τις απαντήσεις φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της μικροκινητικότητας και στις δυνατότητες του πολίτη να κινηθεί με άνεση και με ασφάλεια στο πεζοδρόμιο. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα είναι οι ελλιπείς οδοποιίες. Δυστυχώς, όμως, δεν έχει βγει τα τελευταία χρόνια κανένα πρόγραμμα να ενισχύει οικονομικά τους δήμους για να κάνουν οδοποιίες. Και γι’ αυτό στους δήμους όλη τη χώρα είναι σε αυτή κατάσταση. Και χωρίς ευθύνη των δήμων».

