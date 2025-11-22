Ερευνα DATA Consultants στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: Η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη, αλλά όχι άτρωτη

Η ολοκλήρωση του κύκλου δημοσκοπήσεων της Data Consultants σε μεγάλες περιφέρειες της χώρας (Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη), με τελευταία την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό ρευστό, με υψηλή «γκρίζα ζώνη» και σημαντικές μετατοπίσεις σε υποθετικά σενάρια νέων κομματικών σχηματισμών.

Η τελευταία έρευνα, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και του τηλεοπτικού σταθμού BEST, καταγράφει τάσεις της στιγμής χωρίς να συνιστά πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.

Η δημοσκόπηση της Data Consultants για την Περιφέρεια Πελοποννήσου αναδεικνύει ένα πολιτικά εύθραυστο τοπίο, όπου μεν η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές και ισχυρό προβάδισμα, αλλά η κυριαρχία της εμφανίζεται λιγότερο στιβαρή από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν. Το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων και η εντυπωσιακή «γκρίζα ζώνη» σχεδόν 30% υποδηλώνουν έντονη κινητικότητα στο εκλογικό σώμα, κόπωση από το υπάρχον πολιτικό σύστημα και αναζήτηση νέων εκφράσεων.

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί μια σταθερή, ανοδική δυναμική, αλλά δεν καταγράφει ακόμη τα χαρακτηριστικά που θα του επέτρεπαν να διεκδικήσει ηγεμονικό ρόλο στην κεντροαριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα, παρουσιάζει εικόνα βαθιάς υποχώρησης, χωρίς ενδείξεις ανάκαμψης, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα εμφανή την πολιτική «ορφανότητα» ενός τμήματος του προοδευτικού χώρου.

Σε αυτό ακριβώς το κενό, τα υποθετικά νέα κόμματα εμφανίζουν εντυπωσιακά ποσοστά: το υποθετικό κόμμα Τσίπρα λειτουργεί ως «απορροφητήρας» της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, το υποθετικό κόμμα Καρυστιανού δείχνει ευρύτερη διείσδυση πέρα από ιδεολογικές γραμμές, ενώ το υποθετικό κόμμα Σαμαρά αντλεί ισχυρά από τη δεξιά δεξαμενή. Το κοινό στοιχείο: η τάση του εκλογικού σώματος να «δοκιμάσει» κάτι νέο, ακόμα και χωρίς υπαρκτή θεσμική υπόσταση, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Η εικόνα αυτή δείχνει πως η Πελοπόννησος παραμένει παραδοσιακά κεντροδεξιά, αλλά όχι πολιτικά ακίνητη. Οι ψηφοφόροι διατηρούν τη βασική κομματική τους ταυτότητα, ωστόσο εμφανίζονται πιο πρόθυμοι από το παρελθόν να μετακινηθούν –ακόμη και προς προσωποκεντρικά σχήματα. Με άλλα λόγια, το πολιτικό υπόστρωμα της περιφέρειας δεν αλλάζει χρώμα, αλλά αλλάζει υφή.

Το συμπέρασμα: η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη, αλλά όχι άτρωτη· το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται, αλλά όχι αποφασιστικά· ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε καθοδική τροχιά· και οι ψηφοφόροι δείχνουν σαφή διάθεση για πολιτικό αναπροσανατολισμό, αφήνοντας ανοικτά πολλά ενδεχόμενα για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Πρόθεση ψήφου: Εθνικές εκλογές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με τα υπάρχοντα κόμματα

Από την ερώτηση: «Αν πρόκυπτε θέμα Εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;»

Σχόλια:

Εάν είχαμε εκλογές αύριο η Ν.Δ., στην Π.Π. θα ήταν πρώτο κόμμα, με 26,1%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά στους άνδρες, στους ηλικιωμένους, με έως μέση εκπαίδευση, στην Αργολίδα, καθώς και σε όσους αυτοποθετούνται στην «δεξιά» και την «κέντρο – δεξιά».

Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με 11,9% ή 14% ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) λιγότερο από την ΝΔ. Το profile του κοινού είναι άνδρες, ηλικίας άνω των 60 ετών, με έως μέση εκπαίδευση, από την Π.Ε. Λακωνίας και ΠΕ Αρκαδίας, ελευθέρους επαγγελματίες, συνταξιούχους , «κεντρώους» και «κέντρο αριστερούς».

Τρίτο κόμμα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 7,7% και τέταρτο κόμμα η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 5%.

Ακολουθεί το ΚΚΕ με 4,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%. Τα υπόλοιπα κόμματα σημειώνουν πολύ μικρότερα ποσοστά.

Η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει ποσοστό 4,3%.

Οι «Αναποφάσιστοι» φτάνουν στο 19,5%. Σε αυτό το σώμα, αναλογικά περισσότερο, εκπροσωπούνται οι γυναίκες, οι μικρότερες ηλικίες, οι έχοντες υψηλότερη μόρφωση, ψηφοφόροι από τους Νομούς Κορινθίας και Μεσσηνίας, οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι αυτοτοποθετούνται στην «αριστερά», στην «κεντροαριστερά» και σε όσους δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά.

Η «Γκρίζα ζώνη» συγκεντρώνει 28,7%, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό.

Υπόθεση – Σενάριο κατανομής αναποφάσιστων

Σχόλια:

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, «εάν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή», στην Π.Π., η Ν.Δ. θα ήταν πρώτο κόμμα με 36,7%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 7% π.μ. μικρότερο από αυτό που καταγράφηκε στις τελευταίες εθνικές εκλογές και μεγαλύτερο κατά 6% π.μ. από αυτό των Ευρωεκλογών.

Το ΠΑΣΟΚ θα λάμβανε 16,7%. Ποσοστό κατά 2,9% π.μ. μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 2,4% π.μ. από τις ευρωεκλογές.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα λάμβανε 10,8%. Ποσοστό κατά 7% π.μ. μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 1,7% π.μ. μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάμβανε 5,8%. Ποσοστό κατά 10,5% π.μ. μικρότερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 8,3% π.μ. μικρότερο από τις ευρωεκλογές.

Η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ θα λάμβανε 7%. Ποσοστό κατά 4,3% π.μ. μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 3,9% π.μ. μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.

Το ΚΚΕ θα λάμβανε 6,7%. Ποσοστό κατά 1% π.μ. μεγαλύτερο από τις τελευταίες εθνικές εκλογές και 0,5% π.μ. μικρότερο από τις ευρωεκλογές.

Δυνητική πρόθεση ψήφου με συμμετοχή του κ. Τσίπρα

Από την ερώτηση: «Αν πρόκυπτε θέμα Εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, και συμμετείχε και κόμμα υπό τον κ. Τσίπρα , εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;»

Σχόλια:

Στην δυνητική περίπτωση που ο κ. Τσίπρας κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, δηλώνει ότι θα τον ψήφιζε το 15,5%. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει οπότε το ποσοστό θα μπορούσε να καταγραφεί και ως «εκλογική επιρροή». Το ποσοστό αυτό επί των εγκύρων είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα καθιστούσε αυτό το υποθετικό κόμμα ως δεύτερο μετά την Ν.Δ. Θα το επέλεγαν, αναλογικά περισσότερο, οι γυναίκες, οι νεότεροι, οι έχοντες υποχρεωτική εκπαίδευση, ψηφοφόροι από τον νομό Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, οι μισθωτοί δημόσιου τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μη οικονομικά ενεργοί καθώς και όσοι χαρακτηρίζονται «αριστεροί» και «κεντροαριστεροί».

Η εκλογική βάση του «δυνητικού κόμματος Τσίπρα» συντίθεται (στην συντριπτική της πλειοψηφία) από μέρος της εκλογικής βάσης κύρια αριστερών κομμάτων και δευτερεύοντος από κέντρο αριστερά κόμματα. Εάν ο στόχος του δυνητικού κόμματος είναι να συμβάλει στην συσπείρωση τμημάτων κέντρο αριστεράς και στην ισχυρότερη έκφραση τους, αυτό φαίνεται εφικτό, αλλά με το ΠΑΣΟΚ πάντα ισχυρό. Εάν ο στόχος είναι να έχει χαρακτηριστικά πρώτου κόμματος με κυβερνητική προοπτική, αυτό δεν καταγράφεται ως εφικτό.

Δυνητική πρόθεση ψήφου με συμμετοχή της κα Καρυστιανού

Από την ερώτηση: «Αν πρόκυπτε θέμα Εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, και συμμετείχε και κόμμα υπό την κα Καρυστιανού , εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;»

Σχόλια:

Στην δυνητική περίπτωση που η κα. Καρυστιανού κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, θα ψήφιζε το 20,8%. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει, οπότε θα μπορούσε να καταγραφεί και ως «εκλογική επιρροή». Η επίδοση επί των εγκύρων είναι μεγαλύτερη και θα καθιστούσε το υποθετικό κόμμα ως 2 ο μετά την Ν.Δ. (24,3%).

μετά την Ν.Δ. (24,3%). Το δυνητικό κόμμα θα αντλούσε δυνάμεις από όλα σχεδόν τα κόμματα. Περισσότερο από την ΝΙΚΗ, Ελληνική αλλά και από την Πλεύση Ελευθερίας, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, το ΚΚΕ κ.ο.κ

Δυνητική πρόθεση ψήφου με συμμετοχή του Α. Σαμαρά

Από την ερώτηση: «Αν πρόκυπτε θέμα Εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, και συμμετείχε και κόμμα υπό τον κ. Αντώνη Σαμαρά , εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;»

Σχόλια:

Στην δυνητική περίπτωση που ο Α. Σαμαράς κατερχόταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, δηλώνει ότι θα τον ψήφιζε το 14,7%. Το κόμμα αυτό δεν υπάρχει, οπότε το ποσοστό θα μπορούσε να καταγραφεί και ως «εκλογική επιρροή». Το ποσοστό αυτό επί των εγκύρων είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα καθιστούσε αυτό το υποθετικό κόμμα ως δεύτερο μετά την Ν.Δ. Θα το επέλεγαν, αναλογικά περισσότερο, οι γυναίκες, οι ηλικιακές ομάδες έως 35 ετών και οι 48-59 ετών, οι έχοντες ανώτερη εκπαίδευση, ψηφοφόροι από τους νομούς Λακωνίας και Μεσσηνίας, καθώς και όσοι χαρακτηρίζονται «κεντρώοι» και «δεξιοί».

Η εκλογική βάση του «δυνητικού κόμματος Σαμαρά» συντίθεται (στην συντριπτική της πλειοψηφία) από μέρος της εκλογικής βάσης κυρίως δεξιών κομμάτων.

Δυνητική πρόθεση ψήφου με συμμετοχή Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

Από την ερώτηση: «Αν πρόκυπτε θέμα Εθνικών εκλογών και ψηφίζαμε την ερχόμενη Κυριακή, και συμμετείχαν και τα τρία δυνητικά κόμματα του κ. Τσίπρα, της κ. Καρυστιανού και του κ. Σαμαρά , εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;»

Σχόλια:

Στην δυνητική περίπτωση που η κα Καρυστιανού και οι Α. Τσίπρας, Α. Σαμαράς κατέρχονταν στις εκλογές ως επικεφαλής κόμματος, έχουμε σημαντική αναδιάταξη όλων των κομμάτων. Οι αναποφάσιστοι μειώνονται στο 12%.

Πρώτο κόμμα καταγράφεται η Ν.Δ. με 21,9% και δεύτερο της κας Καρυστιανού με 14,4%. Ακολουθεί το κόμμα του κ. Τσίπρα με 10,9%, τέταρτο καταγράφεται το κόμμα του κ. Σαμαρά με 10,2% και πέμπτο το ΠΑΣΟΚ με 8,1%.

Οι αναποφάσιστοι περιορίζονται στο 12,2% και η Γκρίζα ζώνη στο 17,5%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



