Έτοιμοι για τα πρώτα μπλόκα οι αγρότες της Θεσσαλίας: Στις 23 Νοεμβρίου οι τελικές αποφάσεις στη Νίκαια

Ένα βήμα πριν στηθούν τα πρώτα μπλόκα βρίσκονται οι αγρότες της Θεσσαλίας, με το κλίμα να θυμίζει έντονα τις μεγάλες κινητοποιήσεις προηγούμενων ετών. Όπως ανακοινώθηκε, η πανελλαδική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας, όπου θα αποφασιστεί το πότε και πού θα βγουν τα τρακτέρ στους δρόμους.

Σήμερα, στα Φάρσαλα, αναμένεται να κριθεί αν θα συγκροτηθεί ένα ενιαίο πανθεσσαλικό μπλόκο, ή αν οι αγρότες θα κινηθούν με διαφορετικά σημεία ανά περιοχή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η πρόθεση των συντονιστικών είναι να υπάρξει ενιαίο μέτωπο και να κατατεθεί κοινή πρόταση στη σύσκεψη της Νίκαιας, με στόχο τη μέγιστη συμμετοχή και συντονισμό.

Τα βασικά αιτήματα παραμένουν τα ίδια που συσσωρεύουν αγανάκτηση:

καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις,

οι συνέπειες από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, που πλήττει την κτηνοτροφία,

και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, τις οποίες οι αγρότες χαρακτηρίζουν «εξευτελιστικές».

Το αγροτικό κίνημα δείχνει ήδη σημάδια αναβρασμού, με τις φετινές κινητοποιήσεις να προμηνύονται πιο έγκαιρες και πιο οργανωμένες από ποτέ.

