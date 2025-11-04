Έτσι έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των φυγάδων αδελφών του μακελειού στα Βορίζια

Έτσι έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των φυγάδων αδελφών του μακελειού στα Βορίζια
04 Νοέ. 2025 21:11
Πλέον μπήκε τέλος στο θρίλερ εντοπισμού των τριών φυγάδων αδελφών μετά το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία είχε εντοπίσει από τα χαράματα ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου που ανήκε σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων, όπου είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις αδελφούς.

Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση όπου εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου -πατέρας και γιος- και το ξενοδοχείο τέθηκε υπό επιτήρηση για τη σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε. Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς.

Το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους και το μόνο που τους έμενε ήταν να παραδοθούν. Τα τρία αδέλφια συμφώνησαν να παραδοθούν και έκλεισαν ραντεβού στις 18:15 σε ένα πρατήριο καυσίμων στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εμφανίστηκαν με ταξί και οι τρεις.

Εκεί παραδόθηκαν και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προς εκτέλεση των ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους.

Το χρονικό της βεντέτας στα Βορίζια
Υπενθυμίζεται πως, οι δύο αντίπαλες οικογένειες από την πάνω και την κάτω πλευρά του χωριού, που τους χώριζε μία ρεματιά, είχαν πολυετείς διαφορές μεταξύ τους -κτηματικές κι άλλες- και μία άσβεστη αντιπαλότητα, ενώ αρκετά μέλη, ειδικά της μίας οικογένειας, είναι έγκλειστοι των φυλακών.

Τα τελευταία γεγονότα, ωστόσο, ξεκίνησαν όταν το βράδυ του Σαββάτου (1/11) σημειώθηκε έκρηξη βόμβας σε υπό κατασκευή σπίτι στην πάνω μεριά του χωριού, μέλους της μίας οικογένειας που είχε πρόσφατα εγκατασταθεί εκεί. Η αντίπαλη οικογένεια δεν επιθυμούσε την παρουσία του, με αποτέλεσμα να προκληθούν καταστροφικές ζημιές σε αυτό.

Τα μέλη αυτής της οικογένειας κατηγόρησαν για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού την αντίπαλη οικογένεια του χωριού και δυστυχώς δεν άργησε να ξεσπάσει βεντέτα και ένα ασύλληπτο μακελειό.

Όλη την ημέρα το Σάββατο, τα μέλη της οικογένειας από την κάτω μεριά πυροβολούσαν στον αέρα και προς την πλευρά του χωριού των αντιπάλων. Τα μέλη της οικογένειας της πάνω μεριάς οπλίστηκαν και κατέβηκαν τον κεντρικό δρόμο του χωριού. Το ίδιο έπραξαν και οι άλλοι ανεβαίνοντας, όπως φαίνεται, τον ίδιο δρόμο.

Μόλις συναντήθηκαν τα αυτοκίνητά τους, ξέσπασε η ένοπλη αντιπαράθεση κι ένας καταιγισμός πυρών, με χιλιάδες σφαίρες, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο δύο άτομα και να τραυματιστούν τέσσερα.
