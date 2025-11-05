Ευλογιά προβάτων: «Μαύρος» Οκτώβρης για την Αχαΐα – Η θλιβερή πραγματικότητα των στατιστικών

«Καμπανάκι κινδύνου» για την Αχαΐα στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Τα όσα συνέβησαν (και κυρίως τα όσα δεν συνέβησαν…) από τα μέσα Αυγούστου που βρέθηκαν τα πρώτα κρούσματα μέχρι και την περασμένη εβδομάδα που τελείωσε ο μήνας, έφεραν την Αχαΐα στη 2η θέση, δυστυχώς, πανελλαδικά για τον Οκτώβριο, στις περιοχές με το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.

Η Αχαΐα, στον πίνακα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο, φιγουράρει στην 2η θέση, με 38 κρούσματα σε 53 εκτροφές.

Στην 1η θέση, πάντα για τον Οκτώβριο, είναι οι Σέρρες με 77 κρούσματα σε 97 εκτροφές. Ακολουθούν στην 3η θέση η Ροδόπη με 37 κρούσματα σε 43 εκτροφές, στην 4η θέση η Θεσσαλονίκη με 29 σε 45 εκτροφές και στην 5η θέση η Πιερία με 26 κρούσματα σε 37 εκτροφές.

Το μόνο παρήγορο, σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, είναι ότι η Αιτωλοακαρνανία έχει «μόνο» 18 κρούσματα σε 20 εκτροφές και η Ηλεία 6 κρούσματα σε 6 εκτροφές.

Οι περιοχές που είχαν μόλις ένα κρούσμα είναι η Δράμα, η Εύβοια, η Κοζάνη, η Φθιώτιδα και η Χαλκιδική.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου, υπάρχουν στοιχεία που είναι εφιαλτικά για την πορεία της νόσου:

-Τον Οκτώβριο του 2025 θανατώθηκαν τα περισσότερα ζώα εδώ και 14 μήνες: 75.627 αιγοπρόβατα. Τον Οκτώβριο του 2024 είχαν θανατωθεί μόλις 19.876. Η ραγδαία επιδείνωση σημειώθηκε μετά τον Σεπτέμβριο του 2024, τότε που χάθηκε η ευκαιρία να κρατηθεί ο νόσος που ξέσπασε στον Εβρο. Τον Αύγουστο του 2024 θανατώθηκαν 2.200 ζώα, τον επόμενο μήνα 7.200, τον Οκτώβριο σχεδόν 20.000 ζώα και τον Νοέμβριο 51.464.

-Κι ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 η ευλογιά φάνηκε να ελέγχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφού έγιναν μόνο 1.165 θανατώσεις αιγοπροβάτων και τον Μάρτιο 2.282, από τον Μάιο του 2025 η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου, με 10.652 θανατώσεις. Κι από τότε μέχρι τον Οκτώβριο, πριν λίγες μέρες δηλαδή, οι θανατώσεις ζώων άρχισαν ν’ αυξάνονται ανεξέλεγκτα: Ιούνιος 23.133, Ιούλιος 65.124, Αύγουστος 44.518, Σεπτέμβριος 69.394.

-Συνολικά, έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα, πάνω από το 10% του συνολικού αριθμού σε όλη την Ελλάδα (εάν, βεβαίως, είναι πραγματικός ο συνολικός αριθμός ή εικονικός με βάση τα δηλωμένα ζώα…).

-Οσον αφορά τη λίστα με τις περιοχές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ευλογιάς (από το ξεκίνημα της νόσου μέχρι τώρα), η Λάρισα είναι στην 1η θέση με 234 κρούσματα, η Ξάνθη στη 2η με 196, ο Εβρος στην 3η με 163, η Ροδόπη με 148, οι Σέρρες με 146, η Μαγνησία με 129 και αμέσως μετά η Αχαϊα με 126. Δυστυχώς, η Αχαΐα, στο γενικό σύνολο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από περιφερειακή ενότητα, είναι στην 7η θέση. Και να σκεφτεί κανείς πως το πρώτο κρούσμα στην Αχαΐα βρέθηκε επίσημα τον Αύγουστο του 2025…

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του με την Ελληνική Αστυνομία, τις περιφέρειες, τις ΔΑΟΚ και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 2.711 έλεγχοι σε έξι περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία).

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις και έγιναν 8 συλλήψεις.

