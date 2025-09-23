Φλωρίδης για Τέμπη: Δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκαθαρίζει ότι οποιοδήποτε αίτημα ταυτοποίησης των σορών θα εξεταστεί άμεσα, χωρίς να επηρεάζει τη διαδικασία της δίκης.

23 Σεπ. 2025 9:59
Pelop News

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τόνισε σήμερα ότι εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα για εκταφή με σκοπό την ταυτοποίηση των σορών των θυμάτων στο δυστύχημα των Τεμπών. Όπως εξήγησε, ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι δεν είχε προηγουμένως καταθέσει σχετικό αίτημα που να απορρίφθηκε από τις δικαστικές αρχές.

Ο κ. Φλωρίδης διευκρίνισε ότι το πρόσφατο εξώδικο του Ρούτσι αφορά τη διερεύνηση ύπαρξης χημικών ουσιών και όχι την ταυτοποίηση παιδιών. Ο Άρειος Πάγος έχει ξεκαθαρίσει ότι, σε περίπτωση υποβολής ενός «καθαρού» αιτήματος για ταυτοποίηση, η εκταφή θα μπορούσε να διαταχθεί άμεσα, χωρίς να καθυστερήσει τη δίκη.

«Υπάρχει παρανόηση ότι κάποιος αρνείται την εκταφή. Ουδέποτε υπήρξε τέτοιο αίτημα», τόνισε ο υπουργός, εξηγώντας ότι η πρόεδρος των Εφετών Λάρισας είναι η μόνη αρμόδια για να αποφανθεί σε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με χημικές ουσίες.

Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης επανέλαβε ότι η δικαιοσύνη έχει στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα στοιχεία από την ανάκριση, η οποία περιλαμβάνει 70.000 σελίδες, εκθέσεις αυτοψίας, καταθέσεις και πραγματογνωμοσύνες. Η διαδικασία είναι πλήρης, και οποιαδήποτε νέα παράταση ή αίτημα θα εξεταστεί χωρίς να επηρεάζεται η πρόοδος της δίκης.

Αναφορικά με δηλώσεις πολιτικών προσώπων, όπως του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός τόνισε ότι οι πληροφορίες περί «επίμονης απόρριψης αιτημάτων» είναι λανθασμένες, καθώς δεν έχει υπάρξει κανένα σχετικό αίτημα προς απόρριψη.
