Φλωρίδης για το βιβλίο Τσίπρα: «Εμφύλιος στην Αριστερά – Λοιδορεί όσους είχε υπερυπουργούς»

Με αιχμηρή κριτική στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «συντρίβει το παρελθόν του με τη δική του αλήθεια» και προκαλεί εσωτερικό εμφύλιο στην Αριστερά. Παράλληλα, μίλησε για τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας και την αυστηροποίηση του πλαισίου για την οπλοκατοχή.

Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σχολιάζοντας το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «εμφύλιο πόλεμο στην Αριστερά», υποστηρίζοντας ότι ο κ. Τσίπρας μιλάει «απαξιωτικά και αισχρά» για τον ΣΥΡΙΖΑ και πρόσωπα που ο ίδιος είχε τοποθετήσει σε θέσεις-κλειδιά.

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο πρώην πρωθυπουργός «περιγράφει ως γελοία ιστορία» τη δράση προσώπων, όπως ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, σχολιάζοντας ότι «θέλει να μας πει πως είχε μια ομάδα ανίκανων και εκείνος ήταν ο “κάντε στην άκρη” παίχτης». Τόνισε ότι οι πιο σκληρές εσωτερικές συγκρούσεις ιστορικά καταγράφονται στην Αριστερά, και υποστήριξε πως ο κ. Τσίπρας, στην προσπάθειά του να αποκοπεί από το παρελθόν, «συντρίβει το παρελθόν του με τη δική του αλήθεια, όχι με την αλήθεια».

Προέβλεψε ότι «όταν εμφανιστεί κανονικά» θα υπάρξει σφοδρή πολιτική σύγκρουση, προσθέτοντας ότι τότε «θα φανεί ότι ο χώρος αυτός δεν έχει καμία εναλλακτική για την Ελλάδα και τον Μητσοτάκη».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε ζητήματα γεωπολιτικής, σημειώνοντας ότι «διαλύεται ο μύθος της εθνικής υποχωρητικότητας» και πως η Ελλάδα επιλέγεται πλέον από ΗΠΑ και ΕΕ ως κρίσιμος ενεργειακός κόμβος. «Η χώρα για πρώτη φορά στην ιστορία της ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα στην πράξη, και οι Αμερικανοί αποδέχονται τα όρια αυτά», είπε.

Σε ό,τι αφορά την παράνομη οπλοκατοχή, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι το νέο πλαίσιο θα γίνει αυστηρότερο: «Η καταδίκη δεν θα αναστέλλεται, η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και η κατοχή πιστολιών εξομοιώνεται με καλάσνικοφ – γίνεται κακούργημα». Εξήγησε ότι όποιος παραδώσει το όπλο πριν ασκηθεί δίωξη μπορεί να αποφύγει τις συνέπειες.

