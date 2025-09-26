Φλωρίδης: Πολιτικά αδίστακτοι πίσω από την απεργία πείνας, τι είπε για Κωνσταντοπούλου

«Αγανακτώ για το πόσο αδίστακτοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τον δυστυχισμένο άνθρωπο γιατί δεν νιώθω να νοιάζονται στο ελάχιστο για την υγεία του» δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με αιχμές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Φλωρίδης: Πολιτικά αδίστακτοι πίσω από την απεργία πείνας, τι είπε για Κωνσταντοπούλου
26 Σεπ. 2025 9:37
Pelop News

Αιχμηρές δηλώσεις έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, κατηγορώντας όσους «κρύβονται πίσω από τον δυστυχισμένο άνθρωπο» για πολιτική εκμετάλλευση.

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι ανάμεσα σε όσους «επιδιώκουν να μην ξεκινήσει ποτέ η δίκη για τα Τέμπη». Υπενθύμισε ότι πέρυσι υπήρξαν αιτήματα εξαίρεσης ανακριτή και μηνύσεις για υποτιθέμενη απόκρυψη στοιχείων, τα οποία όμως οι εισαγγελικές αρχές έκριναν αβάσιμα.

Ο υπουργός τόνισε ότι, εάν μετά από σχεδόν τρία χρόνια από το δυστύχημα η δίκη ξεκινήσει, «η κοινωνία θα ενημερωθεί πλήρως για την υπόθεση, οι εμπειρογνώμονες θα καταθέσουν, οι δικηγόροι θα ρωτούν και οι πολίτες θα γνωρίζουν τι συνέβη». Παράλληλα, κατηγόρησε όσους θέλουν να καθυστερήσουν τη δίκη, υποστηρίζοντας ότι «σκοπός τους είναι να προκαλέσουν πολιτική εκμετάλλευση και κοινωνική αγανάκτηση».

Σχετικά με την απεργία πείνας και τα αιτήματα του Ρούτσι, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι η κοινή γνώμη συχνά μετράει το χρόνο από την έναρξη της διαμαρτυρίας και όχι από τις διαδικαστικές προθεσμίες της δικαιοσύνης. Τόνισε ότι τόσο ο Άρειος Πάγος όσο και ο εισαγγελέας εξέδωσαν ανακοινώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι τα δικαιώματα των συγγενών διαφυλάσσονται και θα εξεταστούν άμεσα τα σχετικά αιτήματα, ακόμη και αν δεν υποβλήθηκαν με απόλυτη σαφήνεια.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, εάν η διαμαρτυρία είχε ξεκινήσει αφού η δικαιοσύνη είχε τη δυνατότητα να απαντήσει, «τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά». Σημείωσε επίσης ότι από τη στιγμή που η δικογραφία υποβλήθηκε στην πρόεδρο των εφετών για ορισμό ημερομηνίας δίκης, απαιτούνται 10 ημέρες, και η δέκατη ημέρα είναι σήμερα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:29 Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών
14:21 Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες
14:11 Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
14:07 Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
13:54 Παρέμβαση Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»
13:50 Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση
13:41 Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
13:37 Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν
13:29 Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
13:26 Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή
13:21 Δείτε ποιες κατηγορίες παίρνουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο
13:13 Πάτρα: Σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων
13:06 Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!
13:03 Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν
13:00 Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!
12:54 Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025
12:46 Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα
12:43 Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
12:42 Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ
12:40 Αναστάτωση στο κατάστημα ΕΛΤΑ Πατρών – Άνδρας προκάλεσε επεισόδιο και οδηγήθηκε στο Τμήμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ