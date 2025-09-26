Φλωρίδης: Πολιτικά αδίστακτοι πίσω από την απεργία πείνας, τι είπε για Κωνσταντοπούλου

Αιχμηρές δηλώσεις έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα, κατηγορώντας όσους «κρύβονται πίσω από τον δυστυχισμένο άνθρωπο» για πολιτική εκμετάλλευση.

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι ανάμεσα σε όσους «επιδιώκουν να μην ξεκινήσει ποτέ η δίκη για τα Τέμπη». Υπενθύμισε ότι πέρυσι υπήρξαν αιτήματα εξαίρεσης ανακριτή και μηνύσεις για υποτιθέμενη απόκρυψη στοιχείων, τα οποία όμως οι εισαγγελικές αρχές έκριναν αβάσιμα.

Ο υπουργός τόνισε ότι, εάν μετά από σχεδόν τρία χρόνια από το δυστύχημα η δίκη ξεκινήσει, «η κοινωνία θα ενημερωθεί πλήρως για την υπόθεση, οι εμπειρογνώμονες θα καταθέσουν, οι δικηγόροι θα ρωτούν και οι πολίτες θα γνωρίζουν τι συνέβη». Παράλληλα, κατηγόρησε όσους θέλουν να καθυστερήσουν τη δίκη, υποστηρίζοντας ότι «σκοπός τους είναι να προκαλέσουν πολιτική εκμετάλλευση και κοινωνική αγανάκτηση».

Σχετικά με την απεργία πείνας και τα αιτήματα του Ρούτσι, ο κ. Φλωρίδης εξήγησε ότι η κοινή γνώμη συχνά μετράει το χρόνο από την έναρξη της διαμαρτυρίας και όχι από τις διαδικαστικές προθεσμίες της δικαιοσύνης. Τόνισε ότι τόσο ο Άρειος Πάγος όσο και ο εισαγγελέας εξέδωσαν ανακοινώσεις, διαβεβαιώνοντας ότι τα δικαιώματα των συγγενών διαφυλάσσονται και θα εξεταστούν άμεσα τα σχετικά αιτήματα, ακόμη και αν δεν υποβλήθηκαν με απόλυτη σαφήνεια.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, εάν η διαμαρτυρία είχε ξεκινήσει αφού η δικαιοσύνη είχε τη δυνατότητα να απαντήσει, «τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά». Σημείωσε επίσης ότι από τη στιγμή που η δικογραφία υποβλήθηκε στην πρόεδρο των εφετών για ορισμό ημερομηνίας δίκης, απαιτούνται 10 ημέρες, και η δέκατη ημέρα είναι σήμερα.

