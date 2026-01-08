Φονική παράσυρση στο Χαϊδάρι: Νεκρός 64χρονος σε τροχαίο στην Λεωφόρο Αθηνών

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Χαϊδάρι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 64χρονος άνδρας.

Το περιστατικό συνέβη στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του αριθμού 240, όταν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο 64χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό όχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:20.

Ο άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας. Παρά τις προσπάθειες, ο 64χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο οδηγός του φορτηγού, ηλικίας 61 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

