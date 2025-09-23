Πάρνηθα: Από πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε η πυρκαγιά

Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Πάρνηθα, πιθανότατα από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής. Η εστία εντοπίστηκε κοντά στο καταφύγιο Μπάφι, σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση, σε πλαγιά δύσκολα προσβάσιμη.

Πάρνηθα: Υπό μερικό έλεγχο η νυχτερινή πυρκαγιά στην περιοχή Μπάφι

Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φαίνεται πως ξεκίνησε από μετασχηματιστή στον πυλώνα. Ο πυλώνας ελέγχθηκε εξονυχιστικά από τους πυροσβέστες και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, που επιχείρησαν με τρία οχήματα στο σημείο.

Η γρήγορη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και η απουσία ισχυρών ανέμων βοήθησαν στον περιορισμό της φωτιάς γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα. Στο σημείο παρέμεινε προσωπικό για τυχόν αναζωπύρωση, εξασφαλίζοντας την πλήρη οριοθέτηση της εστίας.

