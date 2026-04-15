Φράουλες: Ο κόκκινος «θησαυρός» της άνοιξης – Υψηλή διατροφική αξία, πολλαπλά οφέλη
Δείτε τα οφέλη της φράουλας για την υγεία, τη διατροφική της αξία και ιδέες για να την εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή.
Η φράουλα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα παγκοσμίως, σηματοδοτώντας παραδοσιακά την έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου. Πέρα από την ιδιαίτερη γεύση και το άρωμά τους, οι φράουλες κατατάσσονται στις «υπερτροφές» (superfoods) λόγω της πυκνής συγκέντρωσης θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την καλή λειτουργία του οργανισμού.
Η διατροφική τους αξία
Οι φράουλες χαρακτηρίζονται από χαμηλό θερμιδικό φορτίο, αποδίδοντας περίπου 32-35 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για προγράμματα ελέγχου βάρους.
Κύρια Θρεπτικά Συστατικά:
Βιταμίνη C: Μία μερίδα (περίπου 8 φράουλες) παρέχει περισσότερη βιταμίνη C από ένα πορτοκάλι, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και τη σύνθεση κολλαγόνου.
Μαγγάνιο: Απαραίτητο στοιχείο για τον μεταβολισμό και την υγεία των οστών.
Φολικό οξύ (Βιταμίνη Β9): Σημαντικό για τη φυσιολογική ανάπτυξη των ιστών και τη λειτουργία των κυττάρων.
Αντιοξειδωτικά: Είναι πλούσιες σε ανθοκυανίνες και ελλαγικό οξύ, ουσίες που βοηθούν στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες και προστατεύουν την καρδιακή λειτουργία.
Λόγω των φυτικών ινών τους, βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, επιβραδύνοντας την πέψη της γλυκόζης.
Πώς να τις απολαύσετε – 3 Προτάσεις
Η κατανάλωση της φράουλας δεν περιορίζεται μόνο στη νωπή μορφή της. Παρακάτω ακολουθούν τρεις απλοί τρόποι για να τις εντάξετε στα γεύματά σας:
Δροσερή σαλάτα με σπανάκι και φράουλες
Ένας συνδυασμός που ισορροπεί ανάμεσα στο γλυκό και το αλμυρό, ιδανικός για ελαφρύ γεύμα.
Υλικά: Φύλλα baby σπανάκι, κομμένες φράουλες, καρύδια, τυρί chèvre (κατσικίσιο) και vinaigrette από βαλσάμικο ξύδι και μέλι.
Εκτέλεση: Αναμειγνύετε τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτετε το dressing λίγο πριν το σερβίρισμα.
Smoothie ενέργειας με γιαούρτι
Μια θρεπτική επιλογή για πρωινό ή μετα-προπονητικό σνακ.
Υλικά: 1 φλιτζάνι φράουλες, 1/2 μπανάνα, 200g στραγγιστό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και 1 κουταλιά σπόρους chia.
Εκτέλεση: Χτυπάτε όλα τα υλικά στο blender μέχρι να ομογενοποιηθούν.
Σπιτική Chia Jam (Μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη)
Μια υγιεινή εναλλακτική στις τυποποιημένες μαρμελάδες.
Υλικά: 2 φλιτζάνια φράουλες, 2 κουταλιές σπόρους chia, 1 κουταλιά σιρόπι αγαύης ή μέλι.
Εκτέλεση: Λιώνετε τις φράουλες σε ένα κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά μέχρι να βγάλουν τα υγρά τους. Αποσύρετε, προσθέτετε τους σπόρους chia και το γλυκαντικό, και αφήνετε το μείγμα να κρυώσει και να «δέσει» στο ψυγείο.
Οδηγίες Συντήρησης
Για να διατηρηθούν οι φράουλες φρέσκες για μεγαλύτερο διάστημα, συνιστάται να μην πλένονται πριν την τοποθέτησή τους στο ψυγείο, καθώς η υγρασία επιταχύνει τη διαδικασία της μούχλας. Το πλύσιμο πρέπει να γίνεται αμέσως πριν την κατανάλωση.
