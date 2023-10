Φρίκη: Αθλητής του χόκεϊ επί πάγου σκοτώθηκε εν ώρα αγώνα – Παγοπέδιλο του έκοψε το λαιμό ΒΙΝΤΕΟ

Φρίκη προκαλεί ο τραυματισμός του αθλητή του χόκεϊ επί πάγου, Άνταμ Τζόνσον, ο οποίος και οδήγησε στο θάνατό του πάνω στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα του αγώνα των Νότιγχαμ Πάνθερς με τους Σέφιλντ Στίλερς.

Ο 29χρονος Άνταμ Τζόνσον μονομάχησε με αντίπαλό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και στην πτώση του έπεσε πάνω στα παγοπέδιλά του, με αποτέλεσμα να κόψει το λαιμό του. Ακολούθησαν εικόνες φρίκης, με τον νεαρό αθλητή του χόκεϊ επί πάγου να προσπαθεί να σηκωθεί και να γεμίζει με αίματα το παγοδρόμιο, “παγώνοντας” συναθλητές, αντιπάλους και φιλάθλους.

Μέσα στον πανικό που επικράτησε στο γήπεδο, οι γιατροί έτρεξαν στον Άγγλο φόργουορντ, αλλά δεν κατάφεραν να τον σώσουν και μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T

— Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023